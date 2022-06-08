’Bir Küçük Gün Işığı’nın başrol oyuncusu belli oldu

Atv ekranında yeni sezona damgasını vurmaya hazırlanan Bir Küçük Gün Işığı'nın başrol oyuncusu Seray Kaya oldu. Güzel ve başarılı oyuncu, dizide Elif karakterine hayat verecek. Yapımını Cumartesi akşamlarının en sevilen dizilerinden Kardeşlerim'in yapım şirketi NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği dizinin genel yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın yapıyor.

Hikaye ve senaryosu Özgür Evren Heptürk'e ait olan, "Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar..." mottosuyla yola çıkan "Bir Küçük Gün Işığı", duygu dolu hikâyesiyle atv ekranlarına gelmek için hazırlıklarını sürdürüyor…

Bir Küçük Gün Işığı yeni sezonda Atv'de…