  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam 'Bir Küçük Gün Işığı'nın başrol oyuncusu belli oldu

'Bir Küçük Gün Işığı'nın başrol oyuncusu belli oldu

Yapımını NGM’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği, cast ve hazırlık çalışmaları devam eden Atv'nin yeni dizisi 'Bir Küçük Gün Işığı'nın başrol oyuncusu belli oldu.

08.06.2022, 14:50 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022, 15:10

’Bir Küçük Gün Işığı’nın başrol oyuncusu belli oldu

Atv ekranında yeni sezona damgasını vurmaya hazırlanan Bir Küçük Gün Işığı'nın başrol oyuncusu Seray Kaya oldu. Güzel ve başarılı oyuncu, dizide Elif karakterine hayat verecek. Yapımını Cumartesi akşamlarının en sevilen dizilerinden Kardeşlerim'in yapım şirketi NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği dizinin genel yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın yapıyor.

Hikaye ve senaryosu Özgür Evren Heptürk'e ait olan, "Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar..." mottosuyla yola çıkan "Bir Küçük Gün Işığı", duygu dolu hikâyesiyle atv ekranlarına gelmek için hazırlıklarını sürdürüyor…

Bir Küçük Gün Işığı yeni sezonda Atv'de…

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA