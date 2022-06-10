‘Artık çok sayıda kişi terör örgütünden kaçmak istiyor’

2013 yılında Batman'dan PKK'ya katılan örgüt mensubu, Habur Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Ailesine kavuşan örgüt mensubu, çeşitli vaatlerle kandırılarak PKK/ KCK'ye katıldığını belirtti. Örgüt hakkında anlatılanlar ile dağdaki yaşamın bağdaşmadığını, çok defa kaçmaya teşebbüs ettiklerini fakat yakalanarak aylarca tutsak kaldığını, aç-susuz bırakıldığını anlatan örgüt mensubu, "Çok sayıda kişi kaçmak istiyor. Kaçma arayışı içinde olanlar korkmamalı. Aileler de çocuklarına sahip çıkmalı" dedi.

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