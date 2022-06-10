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‘Artık çok sayıda kişi terör örgütünden kaçmak istiyor’
10.6.2022
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2013 yılında Batman'dan PKK'ya katılan örgüt mensubu, Habur Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Ailesine kavuşan örgüt mensubu, çeşitli vaatlerle kandırılarak PKK/ KCK'ye katıldığını belirtti. Örgüt hakkında anlatılanlar ile dağdaki yaşamın bağdaşmadığını, çok defa kaçmaya teşebbüs ettiklerini fakat yakalanarak aylarca tutsak kaldığını, aç-susuz bırakıldığını anlatan örgüt mensubu, "Çok sayıda kişi kaçmak istiyor. Kaçma arayışı içinde olanlar korkmamalı. Aileler de çocuklarına sahip çıkmalı" dedi.