Hakim’in final bölümünde neler olacak?

Yapımını Limon Film, yapımcılığını ise Hayri Aslan'ın gerçekleştirdiği Atv'nin iddialı dizisi "Hakim" 13 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00'de 10.bölümü yani final bölümüyle ekranlara gelecek.
Atv'nin sevilen dizileri arasında yerini alan ve kısa sürede büyük izleyici kitlesine sahip olan Hakim dizisi final bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Başrolünü Erdal Beşikçioğlu'nun üstlendiği Hakim'in yeni bölümünde neler olacak? İşte Hakim'in 10. bölümüne dair detaylar...
HAKİM'İN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Hakim Ömer Arif'in sakladığı gerçek sonunda ortaya çıkar. Azem, oğlunu öldüren kişinin aslında Ozan olduğunu öğrenmiştir. Fakat bunu hakimin yüzüne vurmak için o büyük anı beklemektedir... Ve Azem oyunu başlatır.
Demirkıran Ailesi'nden tamamen kurtulmak için gün sayan Ozan, Deniz'in yanında zoraki bir şekilde durmaya devam eder. Aklı ve kalbi hala Cerendedir fakat eski kız arkadaşının gönlünü nasıl kazanacaktır?
Gülbahar Azem'le bir olup Kadir'e cephe almıştır fakat mahalleyi geri almak düşündükleri kadar kolay olmaz... Kadir'in aklındaki planla yer yerinden oynar...
Yaseminle evlilik yolunda adım atan Ömer Arif, sevdiği kadını kaybetmenin eşiğine gelir.
Savcı Özlem'in eline geçen güçlü bir delille bütün oklar hakimi gösterir... Peki ya Ömer Arif yakalanacak mıdır?