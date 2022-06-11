Hakim’in final bölümünde neler olacak?

HAKİM'İN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Hakim Ömer Arif'in sakladığı gerçek sonunda ortaya çıkar. Azem, oğlunu öldüren kişinin aslında Ozan olduğunu öğrenmiştir. Fakat bunu hakimin yüzüne vurmak için o büyük anı beklemektedir... Ve Azem oyunu başlatır.