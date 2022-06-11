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Haberler Yaşam Hakim'in final bölümünde neler olacak?

Hakim'in final bölümünde neler olacak?

Atv'nin sevilen dizileri arasında yerini alan ve kısa sürede büyük izleyici kitlesine sahip olan Hakim dizisi final bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Başrolünü Erdal Beşikçioğlu'nun üstlendiği Hakim'in yeni bölümünde neler olacak? İşte Hakim'in 10. bölümüne dair detaylar...

11.06.2022, 15:43 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022, 15:44

Yapımını Limon Film, yapımcılığını ise Hayri Aslan'ın gerçekleştirdiği Atv'nin iddialı dizisi "Hakim" 13 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00'de 10.bölümü yani final bölümüyle ekranlara gelecek.

Hakim’in final bölümünde neler olacak?

HAKİM'İN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Hakim Ömer Arif'in sakladığı gerçek sonunda ortaya çıkar. Azem, oğlunu öldüren kişinin aslında Ozan olduğunu öğrenmiştir. Fakat bunu hakimin yüzüne vurmak için o büyük anı beklemektedir... Ve Azem oyunu başlatır.

Hakim’in final bölümünde neler olacak?

Demirkıran Ailesi'nden tamamen kurtulmak için gün sayan Ozan, Deniz'in yanında zoraki bir şekilde durmaya devam eder. Aklı ve kalbi hala Cerendedir fakat eski kız arkadaşının gönlünü nasıl kazanacaktır?

Hakim’in final bölümünde neler olacak?

Gülbahar Azem'le bir olup Kadir'e cephe almıştır fakat mahalleyi geri almak düşündükleri kadar kolay olmaz... Kadir'in aklındaki planla yer yerinden oynar...

Hakim’in final bölümünde neler olacak?

Yaseminle evlilik yolunda adım atan Ömer Arif, sevdiği kadını kaybetmenin eşiğine gelir.

Savcı Özlem'in eline geçen güçlü bir delille bütün oklar hakimi gösterir... Peki ya Ömer Arif yakalanacak mıdır?

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