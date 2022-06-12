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AFAD hayati uyarı bildirimi nedir? Hayati uyarı kodu ne anlama geliyor?

Hayati uyarı bildirimi' ile şaşkınlığıa uğrayan vatandaşlar araştırmalarına başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından telefonlara gönderilen sesli uyarı bildirimi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Peki hayati uyarı bildimi nedir? İşte detaylar...

12.06.2022, 15:15 Güncelleme Tarihi: 12.06.2022, 15:20

AFAD hayati uyarı bildirimi nedir? Hayati uyarı kodu ne anlama geliyor?

AFAD tarafından telefonlara gönderilen 'Hayati uyarı bildirimi' pek çok kişiyi şaşkınlığa uğrattı. AFAD uyarı bildirimi nedir? Hayati uyarı kodu ne anlama geliyor? aramaları yoğun olarak yapılmaya başlandı. İşte detaylar...

AFAD'TAN HAYATİ UYARI BİLDİRİMİ

AFAD'in gönderdiği görülen Hayati Uyarı Bildirimi'nde şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezini arayınız"

Bu bildirim aslında "112" hatırlatması olarak kabul edilebilir. Kullanıcıların meteorolojik faaliyetler sonrasında oluşabilecek problemler karşısında panik yaşamaması ve yetkili kurumları bilgilendirmesi için 112'yi araması gerektiği belirtildi.

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