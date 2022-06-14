Kan bağışında pandemi öncesine dönüş var

TÜRK Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Kınık, kan stoklarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki oranlara ulaştığını bildirdi. Kovid-19'un etkili olduğu dönemde bile küresel kan arzındaki sıkıntılara rağmen Türk Kızılay'ın gönüllü bağışçıları ve çalışanlarıyla başarılı süreç geçirdiğini vurgulayan Kınık, "Gerçekten küresel krizlerin yaşanmış olduğu o dönemlerde hiçbir hastamızı kansız, plazmasız bırakmamaya çalıştık. Yine kovid pandemisiyle beraber olayın ilk gününden itibaren de immün plazma teminiyle sağlık ordumuza tedavi edici noktada da destek olmaya çalıştık" dedi.

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