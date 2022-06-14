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Haberler Yaşam Kan bağışında pandemi öncesine dönüş var

Kan bağışında pandemi öncesine dönüş var

14.6.2022

Kan bağışında pandemi öncesine dönüş var
TÜRK Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Kınık, kan stoklarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki oranlara ulaştığını bildirdi. Kovid-19'un etkili olduğu dönemde bile küresel kan arzındaki sıkıntılara rağmen Türk Kızılay'ın gönüllü bağışçıları ve çalışanlarıyla başarılı süreç geçirdiğini vurgulayan Kınık, "Gerçekten küresel krizlerin yaşanmış olduğu o dönemlerde hiçbir hastamızı kansız, plazmasız bırakmamaya çalıştık. Yine kovid pandemisiyle beraber olayın ilk gününden itibaren de immün plazma teminiyle sağlık ordumuza tedavi edici noktada da destek olmaya çalıştık" dedi.
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