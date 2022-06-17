3 yeni dizi ATVde izleyiciyle buluşacak! Gül Masalı, Sevmek Zamanı, İçimizdeki Ateş fragman izle

"Dizi atv'de izlenir" sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv'den 3 yeni dizi geliyor.

19 HAZİRAN PAZAR "GÜL MASALI"

Çekimleri Isparta'da devam eden Gül Masalı; annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkili hikayesiyle ekrana gelmeye hazırlanan dizide Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Zehra Yılmaz, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi birbirinden başaralı duayen isimler rol alıyor.





20 HAZİRAN PAZARTESİ "SEVMEK ZAMANI"

Sevmek Zamanı; zamansız karşılaşan bir kadın ve bir erkeğin; imkansızlığın içinden doğan aşk hikayesidir ve kahramanlarımızın ait olduğu farklı dünyaların savaş alanına dönüşmesi kaçınılmaz olur.

Sevmek Zamanı, birbirlerinin hayatını dramatik biçimde değiştiren Firuze (Deniz Işın) ve Kağan'ın (İlhan Şen) yüreklere dokunacak aşk hikayesini anlatacak ve birbirinden yetenekli isimleri unutulmaz karakterler ile ekrana taşıyacak.

Sevmek Zamanı'nın genç aşıkları Firuze ve Kağan'ı genç yıldızlar Deniz Işın ve İlhan Şen canlandırırken; Toprak Can Adıgüzel, Serenay Aktaş, Çağdaş Onur Öztürk, Nimet İyigün gibi isimler de seyircinin hikayesini merakla izleyeceği karakterlere hayat verecek.



23 HAZİRAN PERŞEMBE "İÇİMİZDEKİ ATEŞ"

İçimizdeki Ateş; iş dünyasına adım atan güçlü, zeki, hırslı ve başarılı dört gencin hayata tutunma ve hayallerine ulaşma hikayesini konu alacak.

Çarpıcı karakterleri ve gizemlerle dolu sürükleyici hikayesi ile öne çıkacak, tanıtımları ile şimdiden seyircinin övgüsünü toplayan İçimizdeki Ateş, deneyimli oyuncularla genç yıldızları bir araya getiren başarılı bir oyuncu kadrosuna sahip.

İçimizdeki Ateş'in oyuncu kadrosunda Burak Sevinç, Ceren Benderlioğlu, İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan, Demirhan Demircioğlu, Erdem Şanlı, Bilge Su Kural yer alıyor.