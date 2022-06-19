Gül Masalı atv’de başladı! Gül Masalı ilk bölüm izle

atv'nin Pazar akşamlarına damga vurmaya hazırlanan yeni dizisi Gül Masalı, izleyicisiyle buluşuyor. Isparta'dan görüntülerle renklenen Gül Masalı 1. Bölüm Fragmanı, "Olur O Zaman" şarkısıyla da beğeni topladı.

Gül Masalı'nın kadrosunda Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Zehra Yılmaz, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Ayşenil Şamlıoğlu, Suat Sungur ve Sait Genay gibi önemli isimler yer alıyor. Gül Masalı, 1. Bölümü ile Pazar 20.00'de atv'de.

GÜL MASALI İLK BÖLÜM İZLE

GÜL MASALI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.

GÜL MASALI DİZİSİ OYUNCULARI

Gül Masalı dizisi oyuncuları arasında Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Ayşenil Şamlıoğlu, Suat Sungur ve Sait Genay gibi isimler yer alıyor.