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Haberler Yaşam THY'den pilotların babalarına videolu sürpriz

THY'den pilotların babalarına videolu sürpriz

Türk Hava Yolları (THY), pilotların babalarının Babalar Günü'nü, çekimleri Nevşehir, Yalova ve İstanbul'da yapılan sürpriz bir videoyla kutladı. Babalar Günü için hazırlanan videoda, uzun zamandır THY pilotu evlatlarından ayrı olan babalar, çocuklarıyla olan hikayelerini anlatt.

AA

19.06.2022, 11:37

THY’den pilotların babalarına videolu sürpriz

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, hazırlanan videoda, uzun zamandır pilot evlatlarından ayrı olan babalar, çocuklarıyla olan hikayelerini anlattı. Babaların bilmediği ise asıl sürprizin kendilerine yapıldığı anlardı.

Pilotların hayalleri ve başarı hikayelerinin babaları tarafından anlatıldığı videonun sonunda kapıdan içeri giren pilotlar, uzun zamandır görmedikleri babalarına "unutulmaz" bir sürpriz yaptı.

Duygusal anların yaşandığı "THY Babalar Günü" filminde, Sorumlu Kaptan Pilot Mehmet Türker Turgut ile babası Müstecep Turgut, 2. Pilot Burcu Sueda Acar ile babası İrfan Acar ve 2. Pilot Mustafa Erdinç Dalkılıç ile babası Ercan Dalkılıç yer aldı.

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