İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 20 Haziran Pazartesi hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Adana ve Mersin'in iç kesimleri, Osmaniye, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı