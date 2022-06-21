Gezegenler 18 yıl sonra hizaya girdi

Güneş sisteminde bulunan beş parlak gezegen haziran ayının başından beri hizalanmaya başladı. Hizalamayı gözlemlemek için en iyi zamanın, Venüs ile Mars arasında bir hilalin görüleceği 24 Haziran olacağı belirtildi. Bir sonraki hizalanma ise 2040 yılında yaşanacak.



Yaklaşık 18 yıl sonra tekrarlanan bu olay en son 2004 yılının Aralık ayında yaşanmıştı. Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn, kuzey yarımküreden bakıldığında Güneşten uzaklıklarına göre sıralanıyor. Zaman zaman Dünya'nın uydusu Ay da bu sıralanın bir parçası haline geliyor. En parlak gezegenler olarak adlandırılan Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn'ün hizalanması haziran boyunca görünür olacak. Beş gezegenin bir araya gelişini izlemek için en iyi vakit ise şafakla Güneş'in doğuşu arasında geçen süre. Hizalanma Kuzey Yarımküre'nin tamamında izlenebilecek. Bu yarımkürede yer alan Türkiye'deki astronomi meraklıları da beş gezegenin hizalanmasını görebilecek.

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