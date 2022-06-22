Kırım Kongo erken teşhis edilebilecek

Yaz aylarında görülen ve kene ısırmasıyla ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin (KKKA) erken teşhisi ve tedavisine yönelik Türk bilim insanları önemli bir çalışmaya imza atıyor. Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi (KUISCID) direktörü Prof. Dr. Önder Ergönül ile KUISCID araştırmacıları, Kovid'den elde ettikleri tecrübeyle, KKKA'nın erken teşhisi için yerli PCR testi geliştirerek, ülkemizde yaygın olarak kullanılmasını hedefliyor. Kovid'den 5 kat daha ölümcül olduğu belirtilen hastalığın tedavisinde alternatif ilaçlar bulmayı amaçladıklarını anlatan Prof. Dr. Ergönül, Kovid için kullanılan molnupiravir gibi bazı ilaçların, KKKA'daki etkinliğini de araştırdıklarını, tedavide daha çok seçenek elde edilebileceğini açıkladı.

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