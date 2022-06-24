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Haberler Yaşam 2022’nin ilk 175 gününde 178 kadın öldürüldü

2022’nin ilk 175 gününde 178 kadın öldürüldü

24.6.2022

2022’nin ilk 175 gününde 178 kadın öldürüldü
KADIN Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından hazırlanan rapor, kadınların uğradığı şiddeti gözler önüne sermeye devam ediyor. 2021 yılında 421 kadın, erkek şiddetinin kurbanı olurken, 2022 yılında ise 175 günde 178 kadın öldürüldüğü ortaya çıktı. Kadınların büyük çoğunluğunun İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir'de öldürüldüğü görüldü. 2008 ile 2020 yılları arasında Türkiye genelinde 3 bin 595 kadının katledildiği ortaya çıktı. 2019 yılındaki 474 cinayet ise, son 11 yılın en yüksek sayısıydı. Kadınların çoğunun sokak ortasında öldürüldüğü kaydedildi. ■ FATİH ŞENDİL
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