AKM ve Beyoğlu Kültür Yolu’nda WIFI deneyimi

ATATÜRK Kültür Merkezi'nin ana destekçisi olan Türk Telekom, teknolojinin imkanlarını sanatseverlerle buluşturuyor. AKM'yi ve Beyoğlu Kültür Yolu kapsamındaki kültür-sanat mekanlarını ziyaret eden tüm sanatseverler, Türk Telekom'un WiFi hizmetinden operatör bağımsız olarak sınırsız yararlanabilecekler. Türk Telekom ayrıca 20 Haziran Dünya WiFi Günü dolayısıyla, sadece bugüne özel 81 ildeki WiFi noktalarını kullanıcılarına ücretsiz sunacak.

TEKNOLOJİ VE SANAT

TÜRK Telekom CEO'su Ümit Önal, konuyla ilgili şunları söyledi: "Türkiye'nin milli kültürünün oluşumunda önemli katkı ve izleri bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nin ana destekçisi olarak, opera salonuna ismimizi vermenin yanı sıra, bu değerli yapının tüm iletişim ve teknoloji altyapısını sağlıyoruz. Teknoloji ile sanatı buluşturan bu çok özel mekanda eğlence, dinlence ve Türk Telekom'a ait deneyim alanlarımızda özel etkinliklerle ziyaretçilere keyifli anlar ve ayrıcalıklı deneyimler yaşatmayı amaçlıyoruz. Sunduğumuz ücretsiz WiFi hizmetiyle tüm misafirlerin internetten faydalanmalarını hedefliyoruz. Sanatseverlerin, AKM'deki ve Beyoğlu Kültür Yolu'ndaki yenilikçi teknolojileri deneyimlemeleri için uçtan uca telekomünikasyon hizmetlerimizle sanatı teknoloji ile harmanlamayı sürdüreceğiz."

KALİTELİ HİZMET

AKM'NİN simgesi kırmızı kürenin bulunduğu 2 bin 40 kişilik ana opera salonuna ismini veren Türk Telekom, tüm ziyaretçilere en yüksek teknolojiye sahip sabit ve mobil haberleşme şebekesi ve WiFi alanındaki tecrübesiyle kaliteli ve güvenli internet bağlantısı sunuyor. Türk Telekom'un ücretsiz WiFi hizmeti, AKM'nin yanı sıra Beyoğlu Kültür Yolu'ndaki geniş bir alanı içine alacak. Bu kapsamda, Mehmet Akif Ersoy Evi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Narmanlı Han, Galata Kulesi ile Galata Mevlevihanesi'ndeki tüm ziyaretçiler ücretsiz WiFi hizmetinden yararlanabilecekler.