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Haberler Yaşam Sevmek Zamanı'nın başrolü İstanbul!

Sevmek Zamanı'nın başrolü İstanbul!

Başrol oyuncuları İlhan Şen ve Deniz Işın'ın rol aldığı, yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği, Atv'nin yepyeni dizisi Sevmek Zamanı ekran yolculuğuna başladı. İzleyiciden büyük ilgi gören dizi, pazartesi gününe damga vurdu.

24.06.2022, 14:51 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022, 14:52

Zamansız karşılaşan bir kadın ve bir erkeğin; imkansızlığın içinden doğan aşk hikayesini konu alan Sevmek Zamanı'nın ilk bölümüne oyuncular ve çarpıcı hikayenin yanı sıra muhteşem İstanbul manzaraları da damga vurdu.

Sevmek Zamanı’nın başrolü İstanbul!

AŞIKLARIN İSTANBUL'U GÖZ KAMAŞTIRDI

Çekimleri Kadıköy, Çamlıca, Yeldeğirmeni, Karaköy ve Moda gibi İstanbul'un en gözde mekanlarında gerçekleştirilen Sevmek Zamanı'nda İstanbul adeta başrollerden biriydi.

Sevmek Zamanı’nın başrolü İstanbul!

İstanbul en güzel mekanlarıyla bir vapur yolculuğu sırasında tanışan Firuze ve Kağan'ın aşkına ev sahipliği yaparken, nefes kesen kadrajlar seyirci tarafından da çok beğenildi.

Sevmek Zamanı’nın başrolü İstanbul!

Sevmek Zamanı'nın genç aşıkları Firuze ve Kağan'ı Deniz Işın ve İlhan Şen canlandırırken; Toprak Can Adıgüzel, Serenay Aktaş, Çağdaş Onur Öztürk, Nimet İyigün gibi isimler de seyircinin hikayesini merakla izleyeceği karakterlere hayat veriyor.

Sevmek Zamanı’nın başrolü İstanbul!

İlk bölümün sürpriz finaliyle seyircisine büyük bir şok yaşatan Sevmek Zamanı, merakla beklenen ikinci bölümüyle 27 Haziran Pazartesi saat 20.00'de Atv'de!

Sevmek Zamanı’nın başrolü İstanbul!

Sevmek Zamanı'nın yeni bölüm fragmanı...

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