Yerli rüzgar türbini 2024 yılına hazır

TÜRKİYE, 25 yıl önce İzmir'de rüzgar enerjisiyle tanıştı. Yurt dışında örnekleri bulunan rüzgar enerjisi santralleri ilk olarak 1998'de İzmir Çeşme'de hayata geçti. Böylelikle ilk defa Türkiye'nin rüzgarından elektrik üretimi yapıldı. Bu ilk santralde kullanılan ekipmanların yüzde 100'ü başta Avrupa olmak üzere yurt dışından getirildi. RES yatırımlarının zaman içerisinde artmasıyla teknoloji yatırımları da hız kazandı. Rüzgardaki yerlilik hareketi kule üretiminin ardından kanat üretimiyle devam etti. Bu kapsamda dünyanın önde gelen kule ve kanat üreticisi firmaları da Türkiye'ye yatırım yaptı. Türkiye'nin rüzgarına güvenen yabancı yatırımcılar, fabrika sayısını artırdı, istihdamını katladı. Türkiye'de üretilen kule ve kanatlar 100'den fazla ülkede kullanılmaya başlandı.

İLK YATIRIM ÇEŞME'YE YAPILIYOR

KULE ve kanat üretiminin ardından şimdi sıra yerli türbine geldi. Bu alanda ilk adımı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde EÜAŞ attı. ASELSAN ile anlaşma yapan EÜAŞ, yerli türbin için hazırlıkları tamamladı. ASELSAN tarafından rüzgar ölçüm direği kurularak, ölçümlere devam edilirken, güç dönüştürücü tasarım tamamlandı. Türbinlerinin kurulacağı sahada zemin etüdü yapılarak rapor hazırlandı. Planlama dahilinde Türkiye'nin ilk rüzgar türbini 2024'te Alaçatı RES'e kurulacak. İlk olarak her biri 4 megavat gücünde iki adet rüzgar türbini EÜAŞ'ın işlettiği Alaçatı RES sahasına kurulacak. Ardından da seri üretime geçilecek.