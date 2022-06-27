Garsonların maaşını müşteriden çıkarıyorlar

Çeşitli turizm beldelerinde bazı işletmeciler, yerli ve yabancı turistleri adeta soyuyor. Adisyonları şişirip hak etmedikleri ücretleri talep eden bazı işletmeciler tepki çekerken Kuşadası'ndaki bir restoranda yapılan uygulama 'pes' dedirtti.





"YAPTIĞINIZ SOYGUNCULUK"

İlçedeki balık restoranında yediği yemeğin ardından hesabı isteyen müşteri, gelen adisyona 162 lira garson servis ücretinin de eklendiğini görünce neye uğradığını şaşırdı. Hesaba tepki gösteren vatandaş, "Garsonun işi zaten servis yapmak değil midir? Aylık maaşlarını zaten alıyorlar. Bir de servis yaptıkları için para mı ödeyeceğiz? Bu nasıl bir hizmet anlayışıdır. Bunun adı soygunculuk" diyerek tepkisini dile getirdi. Hesabı ödeyen vatandaşın sosyal medyadan paylaştığı adisyon ilçede günün konusu oldu.



BU PARA NEYİN BEDELİ?

Kuşadası'ndaki balık restoranında garson ücreti alınmasıyla ilgili sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Garsona para vermeden bedava çalıştırırlar ama garson ücreti koyarlar. Adamlar zaten hizmet ederek para kazandırıyorlar. Bu neyin bedeli?", "Garsonun maaşı ne kadarmış acaba? Her masadan bu kadar tutar alınırsa. Garsonun haberi var mı? Garson maaşlı mı çalışıyor yoksa komisyon üzerine mi? Devlet sisteminde böyle bir uygulama var mı?", "Bu ne ya! Zaten kârını koyup para kazanıyorsun, bir de garson ücreti mi olurmuş ?" ifadelerine yer verildi. Restoranda müşterilere kuver ücreti adı altında ekstra bir kalem daha yansıtılması da tepkilerden payını aldı.



KAZIM YÖRÜKCE / ÖZEL HABER