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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 27 Haziran Pazartesi

Günlük burç yorumları - 27 Haziran Pazartesi

Yeni haftanın ilk gününde burcunuzun sizlere mesajları ne? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında neler bekliyor? 27 Haziran Pazartesi günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 27 Haziran Pazartesi günlük burç yorumlarınız sizlerle...

27.06.2022, 08:54 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022, 08:55

Koç: TAKINTILARINIZ, işlerinizin gecikmesine neden oluyor. Çevresel koşullar sizi desteklemesine rağmen içinize sinmeyen bir şeyler var. Arkadaş çevrenizde olumlu tablolar oluşturmuş durumdasınız.

Günlük burç yorumları - 27 Haziran Pazartesi

Boğa: KARİYERİNİZLE ilgili yeni açılımlar söz konusu. Garantili işlerden hoşlandığınız için yeni başlangıçlar konusunda tereddütte kalıyorsunuz. Anlaşmalar konusunda yüksek performans sergiliyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 27 Haziran Pazartesi

İkizler: DOST çevresinde yaptığınız sohbetlerde keyif alarak dinleniyorsunuz. Fakat bazı konular sizin ilgi alanınız dışına taşabilir. Öylesine yaptığınız konuşmalar daha sonra spekülasyon konusu oluyor.

Günlük burç yorumları - 27 Haziran Pazartesi

Yengeç: MADDİ konularda kendinizi yenilemek istiyor ve hırslarınızın esiri oluyorsunuz. Planladığınız işleri bir an önce yaşama geçirmek istiyorsanız, güçlü bir işbirliğine ihtiyacınız var. Kendinize zaman ayırın.

Günlük burç yorumları - 27 Haziran Pazartesi

Aslan: HER konuda mantığın getirdiği alternatifleri en iyi şekilde birbirleri ile birleştirebilen siz; işinizle ilgili meydana gelebilecek gecikmede, tepkisizliğe yol açacak çevre etkileşimlerinden uzak kalın.

Günlük burç yorumları - 27 Haziran Pazartesi

Başak: MERKÜR toplumsal ilişkilerinizi aktif bir şekilde etkiliyor. Yapmayı planladığınız işler konusunda yeni yapılanmalar içine girebilirsiniz. Zihinsel aktiviteniz ve işlek zekanız sayesinde bir takım engelleri aşacaksınız.

Günlük burç yorumları - 27 Haziran Pazartesi

Terazi: CANLI ve neşeli bir gününüzdesiniz. İsteklerinizde bazı uçukluklar var. İletişim içinde olduğunuz kişilerle ortak aktiviteler üretebilirsiniz. Onlara karşı kendinizi sorumlu hissediyor ve özel bir duyguyla yaklaşıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 27 Haziran Pazartesi

Akrep: BUGÜN, kendinizi huzursuz hissediyorsunuz. Hedeflerinize doğru yol almanız, sizi mutlu etse de ikilem içinde kalabilirsiniz. Üstlerinize karşı saygılı olmakta yarar var, bunu siz de biliyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 27 Haziran Pazartesi

Yay: BUGÜN enerjinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Merkür, her işi yaşama geçirme konusunda istediğiniz desteği veriyor. Zihinsel aktivitenizin yoğun ve güçlü olması istediğiniz şartları size sunacak.

Günlük burç yorumları - 27 Haziran Pazartesi

Oğlak: ÇALIŞMA hayatınız ile neredeyse iç içe giren özel yaşamınızı değerlendirirken biraz felsefi gözlüklerle olaylara bakmaya çalışın. Çok sesliliğe karşı yaklaşımlarınızı daha ılımlı hale getirmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 27 Haziran Pazartesi

Kova: İLİŞKİLER konusunda aceleci kararlar almamalısınız. Uranüs'ün etkileri yüzünden kafanız bir hayli karışabilir. Enerjinizi doğru kullanmanız gerektiği konusunda kendinizi disipline etmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 27 Haziran Pazartesi

Balık: TALEBİNİZİN fazla olduğu bir gün içindesiniz. İsteklerinizdeki artış, motivasyon gücünüzü etkilerken ilişkilerinizde istenmeyen karışıklığa neden olabilir. Kısa vade çözümlerle durumu yatıştırmalısınız.

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