Günlük burç yorumları - 28 Haziran Salı

KOÇ: İlişkilerinize kararlı adımlarla yaklaşıyorsunuz. Bugün özgürlüğünüzü özleseniz de, bu tavrınızı ortaya koyacak gücünüz yok. Herkesin sorumluluğunu yüklenmek zorunda kalıyorsunuz.
Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını haftanın yeni gününde neler bekliyor? 28 Haziran Salı günü aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında sizleri neler bekliyor? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 28 Haziran günlük burç yorumlarınız...
KOÇ: İlişkilerinize kararlı adımlarla yaklaşıyorsunuz. Bugün özgürlüğünüzü özleseniz de, bu tavrınızı ortaya koyacak gücünüz yok. Herkesin sorumluluğunu yüklenmek zorunda kalıyorsunuz.
BOĞA: Para kazanmayı seviyorsunuz. Size gelen teklifleri değerlendirmek istiyorsunuz fakat bunları yaparken, bazı şeyleri gizleme ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü ispatlarken mücadeleyi seviyorsunuz.
İKİZLER: Gücünüzün farkındasınız ve duygularınızdaki derinliği hiç kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Bugün, maddi konularla ilgili gizli hesaplarınız olabilir. Yatırımlarınız konusunda ödün vermiyorsunuz.
YENGEÇ: Otoritenizin sarsılmasına tahammülünüz yok. Eskiye ve ailenize bağlılığınız tartışılmaz. Duygu derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için sizi yanlış tanıyabiliyorlar.
ASLAN: Bugünlerde para kazanma konusunda kişisel çabalarınızın önemi büyük. Ani gelişen şartlara karşı fırsatçı davranmaktan hoşlanmıyorsunuz. Bazı teklifleri düşünmeden kabul etmemelisiniz.
BAŞAK: İşinizle ilgili gerekli çalışmaları başlatabilirsiniz. Bugün iddialı ve ben merkezci davranmakla birçok başarıyı kucaklayabilirsiniz. Düşüncelerinizden ödün vermemekle haklı olduğunuzu ispat edeceksiniz.
TERAZİ: Dingin ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran başarılı çalışmalar içindesiniz. Bugün detaylar üzerinde fazla duruyor, olayları farklı bir şekilde yorumluyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi doğru kullanacaksınız.
AKREP: Maddi konularda açılmaktan yanasınız. Partnerinizin size sunacağı tekliflerden yola çıkarak kısa sürede istekleriniz gerçekleştireceksiniz. Bazı alışkanlıklarınızın sizi zorlamasına izin vermemelisiniz.
YAY: Maddi konularda karşı tarafın desteğine ihtiyaç duymuyorsunuz. Gururlu bir yapınız var ve hiçbir zaman ihtiyaçlarınızı başkalarının yanında konu yapmaktan hoşlanmamanız dedikodu konusu.
OĞLAK: Bilinçaltınızın sizi sıkan baskılarından bir an önce uzaklaşmalısınız. Koşullarınızı yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz fakat kısa vade çözümler yerine uzun süreçleri tercih ediyorsunuz.
KOVA: Kendinizi her zamankinden farklı hissediyorsunuz. Ayaklarınız bulunduğunuz ortamdan uzaklaşamazken, hala kendinizi başka bir yerlere ait gibi hissetmeniz sizin hatanız. Daha aktif olmalısınız.
BALIK: Çalışma yaşantınızda alınganlık gösterebileceğiniz bir gün. Birlikte çalıştığınız kişilerin size verecekleri enerji çok önemli. Yargılamadan dinlemesini öğrenmeli ve her şeyi zaman bırakmalısınız.