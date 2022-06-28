  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 28 Haziran Salı

Günlük burç yorumları - 28 Haziran Salı

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını haftanın yeni gününde neler bekliyor? 28 Haziran Salı günü aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında sizleri neler bekliyor? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 28 Haziran günlük burç yorumlarınız...

28.06.2022, 08:50 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022, 08:51

KOÇ: İlişkilerinize kararlı adımlarla yaklaşıyorsunuz. Bugün özgürlüğünüzü özleseniz de, bu tavrınızı ortaya koyacak gücünüz yok. Herkesin sorumluluğunu yüklenmek zorunda kalıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 28 Haziran Salı

BOĞA: Para kazanmayı seviyorsunuz. Size gelen teklifleri değerlendirmek istiyorsunuz fakat bunları yaparken, bazı şeyleri gizleme ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü ispatlarken mücadeleyi seviyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 28 Haziran Salı

İKİZLER: Gücünüzün farkındasınız ve duygularınızdaki derinliği hiç kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Bugün, maddi konularla ilgili gizli hesaplarınız olabilir. Yatırımlarınız konusunda ödün vermiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 28 Haziran Salı

YENGEÇ: Otoritenizin sarsılmasına tahammülünüz yok. Eskiye ve ailenize bağlılığınız tartışılmaz. Duygu derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için sizi yanlış tanıyabiliyorlar.

Günlük burç yorumları - 28 Haziran Salı

ASLAN: Bugünlerde para kazanma konusunda kişisel çabalarınızın önemi büyük. Ani gelişen şartlara karşı fırsatçı davranmaktan hoşlanmıyorsunuz. Bazı teklifleri düşünmeden kabul etmemelisiniz.

Günlük burç yorumları - 28 Haziran Salı

BAŞAK: İşinizle ilgili gerekli çalışmaları başlatabilirsiniz. Bugün iddialı ve ben merkezci davranmakla birçok başarıyı kucaklayabilirsiniz. Düşüncelerinizden ödün vermemekle haklı olduğunuzu ispat edeceksiniz.

Günlük burç yorumları - 28 Haziran Salı

TERAZİ: Dingin ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran başarılı çalışmalar içindesiniz. Bugün detaylar üzerinde fazla duruyor, olayları farklı bir şekilde yorumluyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi doğru kullanacaksınız.

Günlük burç yorumları - 28 Haziran Salı

AKREP: Maddi konularda açılmaktan yanasınız. Partnerinizin size sunacağı tekliflerden yola çıkarak kısa sürede istekleriniz gerçekleştireceksiniz. Bazı alışkanlıklarınızın sizi zorlamasına izin vermemelisiniz.

Günlük burç yorumları - 28 Haziran Salı

YAY: Maddi konularda karşı tarafın desteğine ihtiyaç duymuyorsunuz. Gururlu bir yapınız var ve hiçbir zaman ihtiyaçlarınızı başkalarının yanında konu yapmaktan hoşlanmamanız dedikodu konusu.

Günlük burç yorumları - 28 Haziran Salı

OĞLAK: Bilinçaltınızın sizi sıkan baskılarından bir an önce uzaklaşmalısınız. Koşullarınızı yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz fakat kısa vade çözümler yerine uzun süreçleri tercih ediyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 28 Haziran Salı

KOVA: Kendinizi her zamankinden farklı hissediyorsunuz. Ayaklarınız bulunduğunuz ortamdan uzaklaşamazken, hala kendinizi başka bir yerlere ait gibi hissetmeniz sizin hatanız. Daha aktif olmalısınız.

Günlük burç yorumları - 28 Haziran Salı

BALIK: Çalışma yaşantınızda alınganlık gösterebileceğiniz bir gün. Birlikte çalıştığınız kişilerin size verecekleri enerji çok önemli. Yargılamadan dinlemesini öğrenmeli ve her şeyi zaman bırakmalısınız.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA