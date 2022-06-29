Batık Karadeniz sele teslim oldu

Batı Karadeniz'de aşırı yağışların yol açtığı sel felaketleri nedeniyle çok sayıda köy sular altında kaldı, binlerce hayvan telef oldu. Düzce ve Kastamonu'da sel sularına kapılan iki kişiyi arama çalışmaları devam ederken Bartın'da 32, Zonguldak'ta 262, Kastamonu'da 402, Sinop'ta 74, Düzce'de 267 olmak üzere toplam bin 37 vatandaş tahliye edildi.

DÜZCE'DE OTEL İNŞAATI ÇÖKTÜ

DÜZCE'DE etkili olan sağanak nedeniyle ev, iş yeri ve çiftlikleri su bastı. Bazı yollara ulaşım sağlanamazken, köydeki otel inşaatı da kısmen çöktü. Gölyaka ilçesindeki tavuk kümesi de sular altında kaldı, 180 bin civciv öldü.

248 AFETZEDEYE BARINMA HİZMETİ

SİNOP Ayancık Endüstri Meslek Lisesi Pansiyonu'nda 8, Kastamonu Abana Öğrenci Yurdu'nda 180, Zonguldak Özel Huzur Kız Öğrenci Yurdu'nda 60 olmak üzere toplam 248 afetzedeye barınma hizmeti verildiği açıklandı.

ORMAN İSÇİSİ VE KEPÇE OPERATÖRÜ ARANIYOR

KASTAMONU'NUN Küre ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolduğu belirtilen orman işçisi Recep Bakırcı'yı (22) arama çalışmaları devam ediyor. Düzce'de de sel bölgesinde çalışma yaparken iş makinesinin devrilmesi sonucu kaybolan operatör Okan Bayrak aranıyor.

BARTIN IRMAGI YÜKSELDİ

BARTIN'DA 5 gündür etkisini gösteren sağanak nedeniyle Bartın Irmağı 8 metre yükseldi. Irmak sularının yükselmesi nedeniyle 135 ev ve iş yerini su bastı; kent merkezinde köprüler ve yollar, sular içinde kaldı.

BOLU DAGI TÜNELİ'NDE TOPRAK KAYMASI

BOLU Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü çıkışında aşırı yağmur sonrası toprak kayması meydana geldi. Heyelan nedeniyle yolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, toprak uzun süren çalışmaların ardından yoldan kaldırıldı.