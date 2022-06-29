Dolarla kimler vekil yapıldı

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, 3 ay önce boşandığı eski eşi Özge Erdoğdu ile yaptığı telefon görüşmesinde, 12 Haziran'da evlendiği yeni eşi, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun hakkında tepki çeken ifadeler kullandı ve Torun'u partide önemli yerlere getirebilmek adına kurultayda ter döktüğünü söyledi. Ertesi gün skandalda ikinci perde yaşandı.

Ortaya çıkan ikinci videoda bu kez Tuba Torun ile Özge Erdoğdu sohbet etti. Torun, "Dolarla vekil oluyorlar, ben 'kadın hakları' diye g*tümü yırtıyorum, olamıyorum" sözlerine imza attı. Türkiye'nin gündemine oturan skandalın ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) sessizliğe büründü.

Öte yandan bir CHP genel başkan yardımcısının Erdoğdu ve eşini ayrı ayrı arayıp istifalarını istediği, aksi halde yeni bir sürecin başlatılacağını söylediği öğrenildi. "Dolarla vekil oluyor" iddiasının yer aldığı ses kaydından sonra CHP hiçbir açıklama yapmazken, bu açıklama kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada yorum yazanlar tepkilerini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar ulaştırdı, sorular sordu. İşte tepkiler:

"BİLİP SUSTUNUZ MU"



İBRAHİM SADIK: "Dolarla vekil olanlar kimler? Bu soruyu her gün soracağım size. Dolarla vekil olanları ifşa edip partiden atacak mısınız? Siz bu dolarla vekil olan bilip sustunuz mu? CHP vekillerini paraya göre mi seçiyor?

MEHMET ÇATLI: Türkiye bu rezaleti konuşurken, daha önce teşkilatlarında ve belediyelerinde ortaya çıkan taciz, tecavüz, yolsuzluk skandallarını örtbas eden CHP yine kafasını kuma gömdü.

KURT KARABEKİR: Dolarla kimler vekil oldu? Tuba Torun nasıl CHP'ye girdi? En yüksek organa kadar kim soktu? CHP partilikten çıkmış, birileri teslim almış.

SADIK ŞİMŞEK: Halen koskoca partiden ne bir ihraç ne bir disiplin süreci adımı yok! Pesler ötesi artık.

"KILIÇDAROĞLU'NDAN BAŞLAYABİLİRSİNİZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ilk olarak "Herkesin özel hayatı kendisinin. Çoluk çocuk var, duruma üzülürüz sadece. Ancak 'Dolarla vekil olunuyor' ithamı tüm CHP grubunu zan altında bırakır" demişti. Turan yeni açıklamasında, "Tweetimizi ve "dolarla vekillik" usulünüzü tabanınıza duyurduğunuz için müteşekkirim! "İçişleri/suçişleri" düzeyinde muhalefet, bizim için vazgeçilmez bir nimet; yorum bile yapmayacağım. Ama kasetin gereğini yapacaksanız Kılıçdaroğlu ile başlayabilirsiniz" dedi.