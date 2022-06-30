Buldukları her yere para saklamışlar!

DEMİR çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, kurdukları paravan şirketler üzerinden 105 milyarlık sahte fatura ile kamuoyunu 25 milyar zarara uğratan firmalara yönelik düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonunda yaklaşık 4 kamyonu dolduran belge ve ziynet eşyaları ile bavullar içinde 500 milyon lira ele geçirildi.

VERGİ denetimine takılmamak için demirleri, şehir içindeki depolarda gezdirdiği belirlenen şüphelilerin, şehirler arasında Plaka Tanıma Sistemi'nde usulsüzlüğe yakalanmamak için de boş kamyonetleri ülke genelinde gezdirdiği saptandı. Örgüt liderleri Erol Evcil, Hüseyin Eryılmaz, Melih Karabacak ve diğer şüpheliler 1 hafta sürecek ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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