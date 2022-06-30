Diyarbakır’da 1017 personelle Eren Abluka-19 başlatıldı

TERÖR örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır'da 'Eren Abluka-19 (Hani/Gömeç) Narko Terör Operasyonu' başlatıldı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat ve jandarma komando özel operasyon timleri ile güvenlik korucularından oluşan 1017 personel görev aldı. Operasyonun ilk gününde 6 milyon 376 bin 945 kök kenevir bitkisi, 245 kilo kubar esrar ele geçirildi.

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