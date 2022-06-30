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Haberler Yaşam Son dakika: Maymun çiçeği Türkiye'de! Bakan Koca'dan açıklama

Son dakika: Maymun çiçeği Türkiye'de! Bakan Koca'dan açıklama

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada maymun çiçeği hastalığının Türkiye'de tespit edildiğini bildirdi. Koca açıklamasında hastanın 37 yaşında ve tecrit edilmiş durumda olduğunu bildirdi.

AA

30.06.2022, 09:45 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022, 09:48

Son dakika: Maymun çiçeği Türkiye’de! Bakan Koca’dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bir hastada maymun çiçeği hastalığı tespit edildiğini, bağışıklık sistemi yetersizliği olan 37 yaşındaki hastanın tecrit edildiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi bu hastalık solunum yoluyla değil yakın fiziksel temasla bulaşıyor." ifadelerini kullandı.

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