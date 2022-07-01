Ege’nin şampiyonları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS kapsamında 5 Haziran tarihinde uygulanan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Ege'den 21 öğrenci, LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alarak LGS Türkiye birinciliğini paylaşan 193 şampiyon arasında yerlerini aldı.

'HİÇ ÖZEL DERS ALMADI'

TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları'nda ve TEKNOFEST Havacılık Festivali'nde Türkiye birincilikleri ile adından söz ettiren İzmir Uğur Okulları öğrencisi Barkın Özsoy, kurs ya da özel ders desteği olmadan LGS'ye hazırlanarak sınavdan 500 tam puan aldı. 13 yaşındaki Barkın Özsoy, "Çok mutluyum. Ben bu süreçte çok çalışmaktan ziyade doğru çalıştım. Kendimi odama kilitleyip sürekli ders çalışmadım. Sosyal aktivitelerde bulundum" dedi.

'EMEĞİMİZ BOŞA GİTMEDİ'

Aydın'dan Hakkı Yağız Baz, Enes Doğanlı ve Kerem Kılcı da tüm sorulara doğru cevap vererek büyük bir başarıya imza attı. Kuyucak'ta Turan Doğanlı (44) ile Şerife Doğanlı (39) çiftinin oğlu 14 yaşındaki Enes, özel eğitime gitmeden 500 tam puanla Türkiye Birincisi oldu. Yeni Asır'a konuşan şampiyon Enes, "Planlı ders çalışmam sayesinde başarılı oldum. Babam minibüs şoförü, annem ise tekstil atölyesinde çalışarak benim eğitimime katkı sağlamaya çalışıyor. Ben de onların bu emeklerini boşa çıkarmadığım için çok mutluyum. Hayalim yazılım mühendisliğinde okumak" diye konuştu.

Oğluyla gurur duyduğunu belirten minibüs şoförü Turan Doğanlı ise, "Ailemin geçimini 23 yıldır minibüs şoförlüğü ile sağlıyorum. Kazancımla 2 çocuk okutuyorum. Eşim de çocuklarımızın eğitimine destek olmak için fabrikada çalışmaya başladı. Oğlum Enes'i maddi imkanlar olmadığından özel ders aldıramadık. Ancak o kendi başına okuldaki derslerini takip ederek bu başarıyı yakaladı. Oğlumun birinciliğini öğrenince sevinçten havalara uçtuk" dedi

MANİSA'DAN 6 ŞAMPİYON

Manisa'dan da tıpkı İzmir'deki gibi 6 öğrenci, 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu. Şampiyon öğrenciler ve aileleri büyük mutluluk yaşadı. Soma Yunusemre İmam hatip Ortaokulu öğrencisi Ece Naz Akkaya, Demirci Ziya Gökalp-Nurettin Kelem Ortaokulu öğrencisi Barış Mert, Alaşehir Celal Şükrü Sayınsoy Ortaokulu öğrencisi Elif Ceyda Uyar, Özel Salihli Koleji Ortaokulu öğrencisi İbrahim Selçuk, Özel Turgutlu Bilgikent Ortaokulu öğrencisi Nehir Bedirhanoğlu ve Özel Turgutlu Bilgikent Ortaokulu öğrencisi Berra Adıgüzel ailelerini gururlandırdı.

GURURLANDIRDILAR

LGS şampiyonları arasına Denizli ve Muğla'dan ise 3'er öğrenci girdi. Denizli'de Şemikler Ortaokulu öğrencisi Elif Nehir Şapçı, Havva Süleyman Yağlıca Ortaokulu öğrencisi Mustafa Efe Şakacı ve TED Koleji öğrencisi Ege Akgün, tüm soruları yanıtlayarak 500 tam puan alan isimler oldu. Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, "Öğrencimizi tebrik eder, okulumuza teşekkür ederim" dedi. 11 Bin 156 öğrenci sınava girdiği Muğla'da da Özel Fethiye Ortaokulu öğrencisi Aslı Koçak, Milas Özel Özge Koleji öğrencisi Pelin Helvacı ve Milas Özel İMİ Koleji öğrencisi Kuzey Göktepe Muğla'nın gururu oldu. ■ KAZIM YÖRÜKCE