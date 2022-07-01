Kara Murat’a veda

ETİLER'DEKİ evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 85 yaşında hayatını kaybeden usta aktör Cüneyt Arkın için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenledi.

Anma törenine Ediz Hun, Ahmet Arıkan, Nuri Alço'nun da aralarında bulunduğu Yeşilçam'ın ünlü isimleri katıldı. Tören, Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmlerinden kesitlerin yer aldığı sunum ile başladı ve bitiminde Arkın, dakikalarca ayakta alkışlandı.

OĞLUNDAN DUYGULU KONUŞMA

TÖRENDE konuşan Arkın'ın oğlu Murat Arkın, "Bizim ailemiz güzel bir aile hem de çok güzel bir aile. Ama bugün sizlerin sayesinde şunu anladım bizim ailemiz sandığımızdan daha büyükmüş. Bugünü organize eden, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Cüneyt Arkın'ın cenazesi AKM'deki törenin ardından son yolcuğuna uğurlanmak üzere Teşvikiye Camii'ne getirildi. Buradaki törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sanat camiasının ünlü isimleri ve yüzlerce Arkın hayranı katıldı.

ŞORAY AYAKTA ZOR DURDU

ARKIN'IN hayat arkadaşı Betül Cüreklibatır tabutun başında göz yaşı dökerken, efsane aktörün hayranları da dua etti. Yaşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray da, çok sayıda filmde beraber rol aldığı Cüneyt Arkın'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Cüneyt Arkın'ın tabutuna kapanan Şoray, gözyaşlarına boğuldu.

Usta oyuncuya karşı son görevini yerine getiren Nuri Alço, "Türk sineması Cüneyt abinin sayesinde var. 3 nesil Cüneyt Arkın'ı tanır. Sinemayı sevdiren yegane insandır. Yeri doldurulamayacak bir insandı" dedi. 'Kuruluş Osman' dizisinden rol arkadaşı olan Burak Özçivit ise, "Hepimiz için çok önemli biriydi. Benim için onun yeri çok ayrı" ifadelerini kullandı.