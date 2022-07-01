Survivor All Star 2022’nin şampiyonu kim oldu?

Sonucun açıklanmasının ardından Adem, ''Eğer bu yıl ben şampiyon olamayacaksam, bir kadın şampiyon olmasını istiyordum. Onlardan birisi de kesinlikle Nisa'ydı. Performans olarak elinden gelen her şeyi yaptı. Kendisini gerçekten tebrik ederim. Bu bizim için jübileydi. Önemli olan kupa değil, kupanın sahibi kardeşimiz oldu.'' sözlerini kullandı.