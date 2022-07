Haberler Yaşam Survivor All Star 2022'nin şampiyonu kim oldu?

Survivor All Star 2022'nin şampiyonu belli oldu. Kıyasıya mücadele veren yarışmacılardan finale Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıçcı kaldı. Yapılan SMS oylaması sonucu Survivor All Star 2022'nin birincisi Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Peki, Survivor şampiyonu kim oldu? İşte Survivor All Star 2022'nin şampiyonu...