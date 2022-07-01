Survivor All Star 2022’nin şampiyonu kim oldu?

Survivor All Star 2022'de büyük final heyecanı yaşandı.
Survivor All Star 2022'nin şampiyonu belli oldu. Kıyasıya mücadele veren yarışmacılardan finale Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıçcı kaldı. Yapılan SMS oylaması sonucu Survivor All Star 2022'nin birincisi Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Peki, Survivor şampiyonu kim oldu? İşte Survivor All Star 2022'nin şampiyonu...
Survivor All Star 2022'de büyük final heyecanı yaşandı.
Survivor 2022 şampiyonu olabilmek için aylardır mücadele edilen maratonun sonunda Ayşe Yüksel ve Batuhan Karacakaya'nın yarı finalde elenmesinin ardından Adem Kılıççı ile Nisa Bölükbaşı final koltuğuna oturdu.
2022 SURVİVOR ŞAMPİYONU BELLİ OLDU
Çarşamba günü gerçekleştirilen yarı finalde Ayşe ve Batuhan finale veda etti. Adem ve Nisa ise finale yükselerek halk oylamasına çıktı. İki isimden biri perşembe gecesi şampiyonluğu elde ederek kupayı kaldırdı. 2022 Survivor şampiyonu ise oylama sonucu NİSA oldu. 2010 yılındaki Merve Oflaz şampiyonluğu ardından ikinci kadın şampiyon seçildi.
Sonucun açıklanmasının ardından Adem, ''Eğer bu yıl ben şampiyon olamayacaksam, bir kadın şampiyon olmasını istiyordum. Onlardan birisi de kesinlikle Nisa'ydı. Performans olarak elinden gelen her şeyi yaptı. Kendisini gerçekten tebrik ederim. Bu bizim için jübileydi. Önemli olan kupa değil, kupanın sahibi kardeşimiz oldu.'' sözlerini kullandı.
BÜYÜK ÖDÜL NE?
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2022'de şampiyonun belli olmasının ardından verilecek ödül merak konusu oldu.
Geçtiğimiz sezonlarda Survivor birincisi, şampiyonluk kupasının yanı sıra ayrıca 500 bin TL büyük ödülün de sahibi oluyordu.
Bu sezonun ödülü hakkında henüz bir detay bulunmuyor.
BATUHAN'IN ŞAMPİYONLUĞA VEDASI OLAYLI OLDU
Batuhan'ın şampiyonluğu kazanamaması ardından Batuhan'ın annesinin duruma tepki gösterdiğini söyleyen Ilıcalı, canlı yayında açıklamada bulundu ve 'Bir anneye yakışmıyor.'' dedi.
Oğlu Survivor şampiyonu olmadığı için Survivor'ı, prodüksiyon ekibini suçlamanın doğru olmadığını dile getiren Ilıcalı, gerekli açıklamayı da finalin ardından Survivor Extra'da yapacağını belirtti.