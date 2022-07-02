550 bin gence bedelli yolu açıldı

TBMM Genel Kurulu, içinde bedelli askerlik düzenlemesinin de bulunduğu yasayı bazı değişiklikler ile kabul etti. Yasaya göre, sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerinin önü açılıyor.

DAHA FAZLA ÖDEYECEKLER

AFTAN yararlanacak olanlar daha önce çıkan bedelli askerlik yasasından yararlananlardan daha fazla para ödemek durumunda olacak. Yasa kapsamındaki bedelli düzenlemesinden yararlanacak olanlar halen 56 bin 506 lira olarak uygulanan bedelli askerlik ücretine ilave olarak yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalınan tarihten müracaat tarihine kadar geçen sürenin her ayı için ek ödeme yapacak. Bu rakam da şu anda aylık 824 lira civarında. Örneğin 10 ay kaçak kalan bir kişi 56 bin 506 liraya ilave 8 bin 240 lira ek ödeme yapacak.