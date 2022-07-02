Günlük burç yorumları - 2 Temmuz Cumartesi

İKİZLER: Enerjik yapınızı zorlayan işleri seviyorsunuz. Sıradan ve tek düze işler size göre değil. Bugün şartlarınızı zorlamalısınız. Zaman akışı içinde bazı olayları kendi bünyenize göre yeniden yapılandırıyor ve yaşama geçiriyorsunuz.