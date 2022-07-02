Günlük burç yorumları - 2 Temmuz Cumartesi

KOÇ: Çevrenizle işbirliği içine girebilir ve ortaklaşa çok para kazanabilirsiniz. Önünüzdeki fırsatları zekice değerlendirmelisiniz. Kardeşlerinizin bazı sorunları gündeme gelebilir. Bugün dinamik yapınızı ortaya çıkarın.
Hafta sonunun ilk gününde; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında neler bekliyor? 2 Temmuz Cumartesi günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 2 Temmuz Cumartesi günlük burç yorumları...
KOÇ: Çevrenizle işbirliği içine girebilir ve ortaklaşa çok para kazanabilirsiniz. Önünüzdeki fırsatları zekice değerlendirmelisiniz. Kardeşlerinizin bazı sorunları gündeme gelebilir. Bugün dinamik yapınızı ortaya çıkarın.
BOĞA: Aktif yapınızı ön plana çıkarabilecek işlerle uğraşmalısınız. Enerjinizi doğru kullanabileceğiniz bir gündesiniz. Kariyerinizle ilgili gelişmeleri sessiz bir şekilde takip ediyorsunuz. Bugün zıtlaşmalara dikkat edin.
İKİZLER: Enerjik yapınızı zorlayan işleri seviyorsunuz. Sıradan ve tek düze işler size göre değil. Bugün şartlarınızı zorlamalısınız. Zaman akışı içinde bazı olayları kendi bünyenize göre yeniden yapılandırıyor ve yaşama geçiriyorsunuz.
YENGEÇ: Kişiliğiniz gereği her şeye sabırla yaklaşıyor ve olayların gelişimini bekliyorsunuz. Farklı ortamlarda huzursuz yapınız ortaya çıkıyor. Aşk konusunda sevdiğiniz kişilerin duygusal problemleri kafanızı kurcalayabilir.
ASLAN: İş yaşantınızda atılımlar söz konusu olsa da, siz biraz daha beklemelisiniz. Önemli gelişmelerin başlangıcındasınız. Maddi konularda şartlarınızı zorlamadan, isteklerinizi belli bir disiplin içinde gerçekleştirmelisiniz.
BAŞAK: Kendinizi bitkin hissetmeniz için hiçbir sebep yok. Sadece sorumluluk duygunuzun artması sizi zorluyor. Birlikte çalıştığınız kişilerin size vereceği destek çok önemli. İş arkadaşlarınızın tepkisini alabilirsiniz, dikkat.
TERAZİ: Denetleme ve diretme özelliğiniz yüzünden karşınızdaki kişileri kırıyorsunuz. Duygusal konularda fikirlerinizi açıklarken net ve direkt konuştuğunuz için karşı tarafla aranızda sorun çıkabilir. Dostlarınızla görüşmelisiniz.
AKREP: Titiz ve disiplinli yapınız bugün oldukça işe yarayacak. Bazı olayları güçlü mantığınızla çözüyorsunuz. Yeni yatırımlar söz konusu. Aşkta, alışkanlıklarınıza bağlı yaşamak hoşunuza gidiyor. Disiplinli yaşamak istiyorsunuz.
YAY: Dengeli olmanız ve yeniliklere açık yapınız her zaman göz dolduruyor. Jüpiter'in etkisiyle yaşamı enerjik algılıyorsunuz. Ailenizin bazı sorunları için kişisel çaba harcamak zorunda kalabilirsiniz. Uzlaştırıcı bir tutum izleyin.
OĞLAK: Maddi konularda beklediğiniz açılımlar gündeme gelecek. Varsayımlarınızı farklı bir şekilde kabul ettirmesini biliyorsunuz. Bugün istediğiniz şartları gündeme getirmekten korkmuyor, hatta biraz da cesur davranıyorsunuz.
KOVA: İçsel güvensizliğinizi yendiğiniz zaman çok daha başarılı oluyorsunuz. Çevrenin etkilerinden uzak kalmaya çalışmalısınız. Bugün Ay'dan olumlu etkiler alıyorsunuz. Kişisel sorunlarınıza bazı dış etkenleri karıştırmamalısınız.
BALIK: Duygusal konularınıza ailenizin karışması hoş olmuyor. Fikrini almak için danıştığınız kişileri yanlış seçiyorsunuz. Karşıt tarafın olayları büyüterek, gereksiz bir şekilde başınızı ağrıtmasına izin vermeyin.