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Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün?

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala hazırlıklar başladı. Bayramda tatil planı yapanlar tatilin kaç gün olduğunu ve ne zaman başlayacağını araştırıyor. Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrası Kurban Bayramı tatili açıklamasında bulundu. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu? Bayram tatili ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

02.07.2022, 02:02 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022, 06:50

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün?

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olduğu merakla araştırılıyor. Özellikle bayramda tatil planı yapanlar araştırmalarını yoğunlaştırdı. Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrası bayram tatili açıklamasında bulundu. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası Kurban Bayramı tatilinin dokuz güne çıkarıldığını açıkladı. 9 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı, 13 ve 14 Temmuz'un idari izin kapsamına alınmasıyla dokuz güne çıkıyor.

Başkan Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kurban Bayramı'nın takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki çarşamba ve perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağını sizlerle paylaşmak istiyorum." dedi.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz tarihine denk geliyor.

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

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