Sevmek Zamanı’nın yeni bölümünde neler olacak?

İlhan Şen (Kağan) ve Deniz Işın (Firuze) başrolleri paylaştığı dizi 4 Temmuz Pazartesi akşamı Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
İlk iki bölümüyle kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Sevmek Zamanı dizisi, pazartesi akşamı üçüncü bölümüyle Atv ekranlarına gelecek. Yapımını Süreç Film'in, yapımcılığını ise Ali-İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği dizinin yeni bölümünde neler olacak? İşte Sevmek Zamanı'nın üçüncü bölümüne ilişkin detaylar...
İlhan Şen (Kağan) ve Deniz Işın (Firuze) başrolleri paylaştığı dizi 4 Temmuz Pazartesi akşamı Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
Leyla'nın oyunu sonucu gerçeklerle yüzleşen Firuze, hayatının en büyük hayal kırıklığını yaşar.
Sırrının ortaya çıktığından bihaber olan Kağan, Firuze'ye bir sürpriz hazırlar. Yaşadığı şaşkınlığı ve üzüntüyü bir türlü üzerinden atamayan Firuze'nin tek motivasyonu burs sınavını kazanıp Londra'ya gitmektir.
Bu sırada Mehmet, kaderini tamamen değiştirecek bir tercih yapar.
Taner ise Kağan ve Zeynep'i alt edecek planını uygulamaya koyar. Ömer'in de yardımıyla hayata tutunmaya çalışan Çiğdem, kendisini bekleyen trajediden habersizdir.
Firuze'nin evli bir adamla olduğunu öğrenen Feryat büyük tepki gösterir. Bunun üzerine Firuze, Kağan ile buluştuğunda gerçeği bildiğini açıklar. Bundan sonra hiçbir şey Firuze ve Kağan için kolay olmayacaktır.
Bunun üzerine Firuze, Kağan ile buluştuğunda gerçeği bildiğini açıklar.
Bundan sonra hiçbir şey Firuze ve Kağan için kolay olmayacaktır.
Sevmek Zamanı, Pazartesi akşamı saat 20.00'de Atv'de!