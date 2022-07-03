‘Bugün en stratejik ürünlerimizi kendi imkanlarımızla yapıyoruz’

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bursa'da Kent Meydanı-Terminal Tramvay Hattı'nın açılışını gerçekleştirdi. Tramvayla test sürüşü yapan Yıldırım, T2 Tramvay Hattı'nın yerli ve mili imkanlarla yapıldığını hatırlatarak, "Yerli ve milli olmak bambaşka bir şey. Bugün en stratejik ürünlerimizi bile kendi imkanlarımızla yapar hale geldik" dedi.

Bursa'da yapımı devam eden hızlı tren inşaatıyla ilgili de konuşan Binali Yıldırım, "Bursa-Bilecik bağlantısı, oradan İstanbul'a, oradan Ankara'ya gidecek hızlı trenle ilgili biraz gecikmemiz var. Bir yandan Bursa-Bilecik- Osmaneli. Bir yandan Bursa-Bilecik bölünmüş yol çalışmaları eş zamanlı olarak yürüyor.

Bugün Bursa hem batıya hem kuzeye hem güneye bölünmüş yollarla bağlandığı gibi aynı zamanda İzmir'e ve İstanbul'a da otoyolla bağlandı. Bugün ay yıldızlı bayrağımız 780 bin kilometrekare vatan toprağında, 492 bin kilometre kare mavi vatanımızda dalgalanmaya devam ediyorsa bu Türkiye'nin gücüdür. Lider Recep Tayyip Erdoğan'ın gücüdür" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN GELİŞİ ERTELENDİ

Öte yandan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'da yapması planlanan açılış ve miting programlarının ertelendiğini söyledi. Gürkan, "İnşallah en yakın zamanda Cumhurbaşkanımızı Bursa'da ağırlamak için hazırlıklarımıza devam edeceğiz" dedi.