Sevmek Zamanı’nın 3.bölümünde neler yaşandı?

3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla, Firuze'nin karşısına çıkarak Kağan'la evli olduklarını, birbirlerini çok sevdiklerini anlattı ve hayatlarından çıkıp gitmesini istedi. Duydukları karşısında şoke olan Firuze büyük bir yıkım yaşadı.