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Haberler Yaşam Sevmek Zamanı'nın 3.bölümünde neler yaşandı?

Sevmek Zamanı'nın 3.bölümünde neler yaşandı?

Başrollerinde İlhan Şen ve Deniz Işın'ın yer aldığı, yapımını Süreç Film'in, yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği, Sevmek Zamanı'nın 3.bölümü, 4 Temmuz pazartesi akşamı Atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Peki Sevmek Zamanı'nın 3.bölümünde neler oldu? İşte Sevmek Zamanı'nın 3.bölümünde yaşananlara ilişkin detaylar...

05.07.2022, 15:06 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022, 15:07

Yeni bölümüyle büyük ilgi toplayan Sevmek Zamanı, #SevmekZamanı etiketi ile sosyal medyada da çok konuşuldu.

Sevmek Zamanı’nın 3.bölümünde neler yaşandı?

3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla, Firuze'nin karşısına çıkarak Kağan'la evli olduklarını, birbirlerini çok sevdiklerini anlattı ve hayatlarından çıkıp gitmesini istedi. Duydukları karşısında şoke olan Firuze büyük bir yıkım yaşadı.

Sevmek Zamanı’nın 3.bölümünde neler yaşandı?

Hayatını değiştirmeye kararlı olan Kağan, annesi Zeynep'e ve Taner'e holdingde aktif görevden ayrılacağını ve grup bünyesinde yeni bir şirket kurduğunu söyledi.

Sevmek Zamanı’nın 3.bölümünde neler yaşandı?

Bahar'la birlikte Firuze'ye sürpriz bir doğum günü organize eden Kağan, şaşkına uğrayan Firuze'nin kendisine neden soğuk davrandığını anlayamadı.

Sevmek Zamanı’nın 3.bölümünde neler yaşandı?

Firuze'yi araştırmaya başlayan Zeynep, Feryat'a ulaşarak ona gerçeği anlattı. Kardeşinin evli bir adamla birlikte olmasını içine sindiremeyen Feryat, Firuze ile yüzleşti.

Sevmek Zamanı’nın 3.bölümünde neler yaşandı?

Tüm hayatının dağılışına tanık olan Firuze, nihayet Kağan'ın karşısına dikilerek gerçeği bildiğini söyledi.

Sevmek Zamanı’nın 3.bölümünde neler yaşandı?

Bu tartışmayı gören Ömer duruma müdahale etmek isterken, Kağan'ın yaralanmasına neden oldu.

Sevmek Zamanı’nın 3.bölümünde neler yaşandı?

Bu fırsatı kaçırmayan Leyla, Kağan'ın yaralanmasından Firuze'yi sorumlu tuttu ve polis Firuze'yi gözaltına aldı.

Sevmek Zamanı’nın 3.bölümünde neler yaşandı?

Sevmek Zamanı yeni bölümü ile 18 Temmuz Pazartesi 20.00'de Atv'de!

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