Sarallar operasyonunda ünlüler ifade verecek

13 ilde Sarallar grubuna yönelik yapılan İstanbul merkezli operasyonlarda aralarında iş adamı Erdal Acar'ın da bulunduğu 119 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler için ek gözaltı süresi istenirken şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz ile Erkan Petekkaya ve futbol yorumcusu Sinan Engin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Necati Şaşmaz ve Erkan Petekkaya ile Sinan Engin'in emniyete gelerek ifade verdiği öğrenildi.

13 İLDE EŞ ZAMANLI

28 Haziran saat 05.00'te, İstanbul merkez olmak üzere Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin illerinde belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. İlyas Saral ve Erdal Acar'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Aramalarda, 46 adet ruhsatsız tabanca, 55 adet şarjör, 6 adet av tüfeği, 1 adet kalem şeklinde suikast silahı, 1 adet susturucu, 1000 adet fişek, 1 adet çelik yelek, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal, 900 bin dolar ve 413 bin euro ele geçirilmişti.