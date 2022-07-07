2 askeri şehit eden DEAŞ’lı yakalandı

KİLİS merkeze bağlı Yavuzlu köyü sınır hattında, Şehit Mehmet Piyade Hudut Karakolu'nda görev yapan Piyade Er Yusuf Beylem, 1 Eylül 2015 tarihinde DEAŞ silahlı terör örgütü tarafından vurularak şehit edilmiş, Piyade Er Sefter Taş ise örgüt üyeleri tarafından alıkonulup El Bab bölgesinde şehit edilmişti.

SÖZ olaya iştirak ederek DEAŞ terör örgütü mensupları ile birlikte eylemi gerçekleştiren şüphelilerden birisi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu İ.İ. (26), Kilis merkezde Öncüpınar Mahallesi'nde düzenlenen operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

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