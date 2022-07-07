Hacı adaylarının Arafat heyecanı

Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adaylarının bir kısmı bugün saat 16.30'dan itibaren kafileler halinde Mekke'ye 25 kilometre mesafedeki Arafat'a hareket etti. Bazı hacı adayları Arafat'a hareketleri öncesinde ailelerini arayarak helallik istedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otellerinden otobüslerle alınarak Arafat'a götürülecek hacı adayları burada kendileri için hazırlanmış olan çadırlara yerleşecek.

- HACI ADAYLARI HEYECANLARINI PAYLAŞTI

Kutsal topraklara Almanya'dan gelen hacı adaylarından Müzeyyen Kalma, tarif edilemez duygular içerisinde olduğunu belirterek, "Hem hüzün hem sevinç hem gariplik, yani üzgünüz de. Ama çok da mutluyuz, Rabb'im bizlere nasip etti, Allah herkese nasip etsin." diye konuştu.

Eşiyle Almanya'dan gelen Salih Piştofoğlu, değişik duygular içerisinde olduğunu ifade ederek, "Ne diyeceğimi bilemiyorum açıkçası. Herkes için dua edeceğiz, Allah herkese nasip etsin." dedi.

Almanya'dan gelen Meral Ekizkaya da hacı olacağı için yaşadığı heyecanı paylaşarak, kendilerine rehberlik eden din görevlilerine de teşekkür etti. Hollanda'dan gelen Emin Polat ise çok heyecanlı olduklarını söyledi.

- DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ "VAKFE DUASI"NI YAPACAK

Arife günü öğle ve ikindi namazlarının birleştirilerek (Cem-i takdim) kılınmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Vakfe Duası'nı yapacak. Hacı adayları Arafat'ta vakitlerini Kur'an-ı Kerim okuyarak, namaz kılarak ve dua ederek geçirecekler.

Akşam saatlerinde Arafat'tan ayrılacak hacı adayları, daha sonra Müzdelife'ye geçecek. Burada akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde birleştirerek "Cem-i tehir" yapacak hacı adayları, Müzdelife vakfesini yapacak.

Müzdelife'de şeytana atılacak taşları toplayacak hacı adayları, daha sonra Mina'daki "Cemerat" bölgesine hareket edecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü hacı adayları, "Büyük şeytana" yedi taş atacak.

Hacı adayları şeytan taşlama, kurban kesimi ve tıraş olmalarının ardından ihramdan çıkacaklar. İlk fırsatta farz olan ziyaret tavafı ve haccın sa'yini ifa edecekler. Böylece hac farizasını tamamlamış olacaklar.

Hacılar, bayramın ikinci ve üçüncü günü yine aynı bölgede sırasıyla "küçük, orta ve büyük" şeytana 7'şer taş atacak.

Hacılardan daha önce gitmeyenler Medine'ye giderek, ibadet ve ziyaretlerini burada sürdürecek. Mekke'den ayrılacak olan hacılar ise yapacakları veda tavafı ile Kabe'ye ve şehre veda edecek.