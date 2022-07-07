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Haberler Yaşam Koruyucu ailelerin kanatları altındaki çocuklarımızın sayısı 8 bin 723’e yükseldi

Koruyucu ailelerin kanatları altındaki çocuklarımızın sayısı 8 bin 723’e yükseldi

7.7.2022

Koruyucu ailelerin kanatları altındaki çocuklarımızın sayısı 8 bin 723’e yükseldi
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Koruyucu Aile Günü dolayısıyla Ankara Millet Bahçesi'nde program düzenlendi. Programa Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve çok sayıda koruyucu aile katıldı. Burada konuşan Emine Erdoğan, 10 yıl önce başlattıkları Gönül Elçileri Projesi'yle güzel bir yola çıktıklarını belirterek, "Gönüllülük, bizi biz yapan en değerli toplumsal kodlarımızdan biridir. Koruyucu ailelerin kanatları altındaki çocuklarımızın sayısının 8 bin 723'e yükseldiğini söylemekten büyük mutluluk duyuyorum. 2002'de sadece 515 olan koruyucu aile sayımız bugün 7 bin 212. Sayenizde vicdanın, bir insanın varabileceği en yüksek mertebe olduğuna inancımız kuvvetleniyor" diye konuştu. Bakan Yanık da yapılan yardımlardan bahsederek, her zaman ailelerin yanında olacaklarını kaydetti.
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