Kurban Bayramı’nda göz yaralanmasına dikkat

İzmir Özel Can Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği'nden Prof. Dr. Ümit İnan, Kurban Bayramı'nda olası göz yaralanmalarından korunmak için tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. İnan, "Toplum olarak birbirimizin sevincini paylaşmaya çalıştığımız bayramlarda kazaların artması üzücüdür. Bayramlarda göz travmalarının da içine karıştığı durumlardan biri seyahatlerdir. Bayram seyahatlerini hüzne çevirmemek için trafik kurallarına titizlikle uyarak, dinlenmiş olarak ve acele etmeden dikkatli araç kullanmalıyız" dedi.

Bayramlarda çocukların da göz yaralanmalarına maruz kaldığını söyleyen Prof. Dr. İnan, "Çocuklara kendilerini yaralayabilecek oyuncak türlerini hediye olarak almamalıyız. Mermi fırlatan tabanca oyuncaklar, direkt olarak göze hedeflendiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilmektedir. Çocukların kendi aralarında patlayıcı maddeler alıp patlatmaları da çok ciddi yaralanmalara, hatta görme kayıplarına yol açabilmektedir" diye konuştu.

SİLMEYE ÇALIŞMAYIN

"Kurban bayramlarındaki yaralanmaların en önemli nedeni kurban kesilmesi sırasında hayvanın tekme, boynuz, kafa vurma gibi davranışlarına maruz kalınması veya kurbanın kesilmesi, etinin ve kemiklerinin parçalanması sırasında yaşanan kazalardır" diyen Prof. Dr. Ümit İnan, "Bu tarz yaralanmalarda acilen hastaneye başvurulmalıdır. Kemik kırma işlemleri sırasında da fırlayıp uçan parçalar göze saplanabilir ve hatta göz içine girebilir" dedi.

Prof. Dr. İnan, yaralanma olduğunda ise gözün silinmesi, yabancı maddelerin çıkarılması gibi bir müdahalede bulunmadan acilen bir göz merkezine hastanın ulaştırılması gerektiğini söyledi.