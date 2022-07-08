Arefe günü bankalar açık mı? Arife günü banka çalışma saatleri ne?

Bankalar bugün açık mı? Bankalar arife (arefe) günü çalışıyor mu? soruları işlem yapacaklar tarafından araştırılmaya başlandı. 9 günlük bayram tatili nedeniyle bankacılık işlemleri olanlar, EFT, havale yapacak olanlar banka çalışma saatlerini araştırıyor. İşte 2022 Kurban Bayramı arefesi banka çalışma saatleri...

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar arefe günü yani 8 Temmuz'da öğlene kadar açık olacak. Öğlen sonu resmi tatil olduğu için kapalı olacak.

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI, TATİL Mİ?

Bayram boyunca resmi tatil olacağı için bankalar kapalı olacak.

BAYRAMDA EFT YAPILIR MI?

Resmi tatil olduğu için EFT işlemlerinde aktarım sağlanmaz. Resmi tatilin bittiği ilk gün EFT işlemleri yapılır.