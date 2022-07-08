Bayram’da cezaevlerinde açık görüş yapılabilecek

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla başsavcılıklara gönderilen genelgeye göre cezaevlerinde Kurban Bayramı dolayısıyla 11-15 Temmuz tarihlerinde açık görüş yapılabilecek. Açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla; çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için de bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00- 17.00 saatlerinde yaptırılacak. Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işleyecek.

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