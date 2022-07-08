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Haberler Yaşam Bayram’da cezaevlerinde açık görüş yapılabilecek

Bayram’da cezaevlerinde açık görüş yapılabilecek

8.7.2022

Bayram’da cezaevlerinde açık görüş yapılabilecek
ADALET Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla başsavcılıklara gönderilen genelgeye göre cezaevlerinde Kurban Bayramı dolayısıyla 11-15 Temmuz tarihlerinde açık görüş yapılabilecek. Açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla; çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için de bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00- 17.00 saatlerinde yaptırılacak. Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işleyecek.
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