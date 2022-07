Kulaklarda gürültüsüz müzik keyfine hazırlanın

KABLOSUZ kulaklık seçerken artık daha fazla yetenek karşımıza çıkıyor. Bilgisayar veya telefona anında geçiş yapması, ses kalitesi, video konferanslarda mikrofon yeteneği ve pil ömrü kablosuz kulaklık tercihinde etkili oluyor. Gürültü engelleme özelliği müzik ve film keyfinin bozulmasını engelliyor.

AYRICA kişisel deneyime göre kulaklıkların hem fiziksel hem de yazılım olarak destek vermesi de önem taşıyor. Kulaklıklar artık gerçek zamanlı kişiselleştirilmiş ses için kulak kanalı yapısına, kullanım duruşuna ve ses düzeyine göre sesi otomatik olarak ayarlayabiliyor. Akıllı dinamik gürültü önleme özellikleri trende, otomobilde ve özel uçak gürültü engelleme eğrisi ile uçak motoru seslerini ortadan kaldırarak kullanıcıların sessiz ve huzurlu bir yolculuk yapmalarını sağlıyor.



KULAĞA UYUM SAĞLAYAN SES DENEYİMİ

HUAWEİ, tüketicilerin ses deneyiminde daha fazla gelişme sunan yeni nesil amiral gemisi TWS kulakiçi HUAWEI FreeBuds Pro 2'yi ön satışa sundu. Devialet ve Huawei'nin ses uzmanlığı ile geliştirilen FreeBuds Pro 2, mükemmel ses performansı, akıllı özellikler ve aktif gürültü engelleme sunuyor. FREEBUDS Pro 2, iki sürücüyü koordine ederek mükemmel ses performansı için uyum içinde çalışmalarını sağlayan benzersiz bir "Ultra-hearing True Sound Dual Driver" ses sistemine sahip. Parlak ve hassas tiz ile yüksek tonlar üretmek için genellikle üst düzey kulaklıklarda bulunan düzlemsel bir diyaframın yanı sıra daha güçlü bas sağlamak için orta ve düşük frekanslar için 4'lü mıknatıslı dinamik sürücü kullanır.

FreeBuds Pro 2, 18 Hz - 48 KHz frekans aralığı sunarak, sınıfındaki en geniş frekans aralığı sunan modellerden. LDAC yüksek çözünürlüklü ses kodek protokolüyle birleştiğinde ultra yüksek tanımlı dinleme deneyimi kullanıcılar için daha da optimize edilmiştir. HWA ve Hi-Res Audio Kablosuz Sertifikasyonu ile onaylanan HUAWEI FreeBuds Pro 2, müziğinizi nasıl, nerede ve hangi ses seviyesinde çalıyor olursanız olun sesi mümkün olan en iyi şekilde deneyimlemenizi sağlar. 32 bit/96 kHz'de 990 kbps'ye kadar destek sunan LDAC ve Huawei cihazlara özel olarak geliştirilen L2HC kodek 960 kbps'ye kadar yüksek çözünürlüklü ses taşıma kodeklerini aynı anda sunan FreeBuds Pro 2, tüm cihazlarda üst düzey ses deneyimi sunabiliyor. HUAWEI FreeBuds Pro 2, Devialet ile birlikte tasarlanmıştır. Her iki marka da, HUAWEI FreeBuds Pro 2'deki akustik deneyime ince ayar yaparak, en zorlu müzik tutkunlarının bile ses kalitesinden memnun kalmasını sağlamak için çalışarak ortak ses kalitesi arayışını birleştiriyor.

FREEBUDS Pro 2, kullanıcılara gelişmiş aktif gürültü engelleme özelliği getiriyor. Üçlü Mikrofon ANC Sistemi, önceki modele kıyasla yüzde 15 oranında ANC derinliğini artırırken, 'Akıllı Dinamik ANC 2.0' harici ses alanı ortamını doğru bir şekilde tanımlar ve rahat kullanım için gürültüyü ortadan kaldıran uygun bir gürültü önleme modu seçiyor. Free- Buds Pro 2'nin net, sessiz aramalar sağlayan yeni Pure Voice arama gürültü engelleme teknolojisi, Huawei'ye özel bir derin sinir ağı (DNN) gürültü iptal algoritmasıyla birleştirilmiş 4 Mikrofonlu Arama Gürültü Önleme sistemine dayanıyor. Bu sistem, kulaklıkların gürültü engellemeyi iyileştirirken insan seslerini doğru bir şekilde alabileceği anlamına geliyor. Böylece kullanıcılar nerede olurlarsa olsunlar sesli veya görüntülü aramalar için net ses kalitesi yaşayabiliyor.

HER CİHAZLA ÇALIŞIYOR

YENİ bir gizli rüzgar geçirmez tasarımı benimseyen FreeBuds Pro 2, kullanıcılar için rüzgar seslerini etkili bir şekilde azaltabiliyor. Etkili tasarımı ve sektör lideri akıllı rüzgar gürültüsü iptal algoritmaları, HUAWEI FreeBuds Pro 2'nin kuvvetli rüzgarlara karşı bile arama kalitesi sunmasını sağlıyor. FREEBUDS Pro 2, otomatik çağrı geçişi için iki cihazla sorunsuz bağlantı sunar. Çift bağlantı özelliği, akıllı telefon, tablet, PC ve akıllı saat dahil olmak üzere Huawei tüm senaryo cihazlarının yanı sıra Android, iOS ve Windows akıllı sistemleriyle de sorunsuz çalışıyor. 'SES Bağlantı Merkezi', kullanıcıların birden fazla cihaz arasında kolay geçiş için kulaklıklara bağlı son 10 cihazı görüntülemesine olanak tanıyor. Ayrıca Huawei PC'lerin, tabletlerin veya telefonların Süper Cihaz ekranında otomatik olarak algılanabilir ve basit bir sürükle ve bırak ile kolayca bağlanabiliyor. KÜÇÜK ama güçlü HUAWEI FreeBuds Pro 2 uzun bir pil ömrüyle donatılmış. Gürültü engelleme aktifken, kutuyla birlikte 4 saate kadar çalma süresi ve toplam 18 saate kadar sessiz bir deneyim yaşanabiliyor. Gürültü engelleme aktif değilken, 6,5 saat dinleme ve kutuyla birlikte toplam 30 saat dinlemenin keyfini çıkarabiliyor. Hareket halindeyseniz, HUAWEI FreeBuds Pro 2, telefonunuz veya tabletinizle kulaklık kılıfında ters şarjı da destekliyor. Dahası, IP54 su sıçramasına karşı dayanıklılık ile donatılmış HUAWEI FreeBuds Pro 2'nin performansı yağmur veya terden etkilenmiyor.

MÜZİK VE VİDEO DENEYİMİNDE HEYECANI DAHA ÇOK TETİKLİYOR

BANG & Olufsen, yeni ürünü Beoplay EX ile bugüne kadar ürettiği en çok yönlü true wireless kulaklığı müzik tutkunlarıyla buluşturuyor. Beoplay EX toplam 28 saatlik kullanım süresi, IP57 suya ve toza dayanıklılık sertifikası, kablosuz şarj kutusu ve aktif gürültü önleme özelliğiyle konfordan taviz vermiyor.

BEOPLAY EX'in adaptif aktif gürültü engelleme özelliği, ortamdaki dış sesleri izliyor ve onu kesecek şekilde kendini uyarlıyor. Adaptif aktif gürültü engelleme, nerede olursanız olun dikkatiniz dağılmadan müzik dinlemenizi ve yüksek kaliteli telefon görüşmelerinin keyfini çıkarabilmenizi sağlıyor. Böylece gürültülü bir tren yolculuğunu müziğinize odaklandığınız bir ana veya hızlı koşunuzu meditasyon etkisi yaratacak bir deneyime dönüştüren Beoplay EX, dış ortamda olup biteni duymak istediğinizde ise yalnızca bir dokunuşunuzla Şeffaflık Modu'na geçiyor. YARI YOLDA BIRAKMIYOR

ANC açıkken 6 saate, ANC kapalıyken 8 saate kadar dinleme olanağıyla ve kablosuz şarj destekli kutusuyla Beoplay EX, toplamda 28 saatlik kullanım süresiyle sizi asla yarı yolda bırakmıyor.

TRUE Wireless kulaklıklar arasındaki en yüksek koruma sertifikası olan IP57 sertifikasına sahip olan Beoplay EX, 30 dakika boyunca bir metreye kadar suda kalabiliyor ve toza, kuma karşı dayanımıyla da öne çıkıyor.

HEM yaşam tarzınıza hem de kulaklarınıza tam olarak uyum sağlayacak yapıda üretilen Beoplay EX'in yepyeni ergonomik tasarımı, kutusundan çıkar çıkmaz rahatlattığını hissettirirken, yumuşak kulaklık uçları saatlerce yorulmadan müzik dinlemenizi mümkün kılıyor. Yürüyor, koşuyor veya zıplıyor olsanız da saplı tasarım kulaklarınıza tam oturuyor ve aynı hizada kalarak mükemmel dengeyi yaratıyor. Ayrıca cam dokunuşlu yüzeyi hassas bir kontrol ve mücevher benzeri bir güzellik sunarken, alüminyum dış halka koruması estetik bir dokunuşu yansıtıyor.

BEOPLAY EX, dolgun bas ve bu kadar kompakt bir form için rakipsiz bir ayrıntı düzeyi ile boyutunun çok üzerinde performans sergiliyor. Her kulaklıktaki 9,2 mm'lik sürücü gücü her yerde, her zaman hissediliyor. Ağzınıza daha yakın olacak şekilde hassas bir şekilde konumlandırılan kulaklık sapındaki altı adet mikrofon ise rahatlıkla arama yapmanızı olanaklı kılarken, Akıllı Beam-Forming teknolojisi sesiniz ile diğer sesleri birbirinden ayırarak görüşmelerinizi daima kristal netliğine uyarlıyor.

VERİLERİNİ ŞİFRELEDİKTEN SONRA USB VE BULUTTA YEDEKLEYİN

Verileri sadece USB bellekte saklamak pek akıllıca olmayabilir. Ancak daha önemlisi çift yedekle kafanız daha rahat olacak. Bunun için yüksek depolama kapasitesine sahip bir USB bellek ve kişisel bir bulut servisi tüm derdinizi çözebilir. KİNGSTON Digital flaş belleği IronKey Locker+ 50 (LP50) modeli USB belleğini piyasaya sürdü. LP50, Brute Force parola tahmini saldırılarına ve BadUSB'ye karşı koruma sağlamak için, dijital olarak imzalanmış ürün yazılımı ve XTS modunda AES donanım şifrelemesi eşliğinde taşıdığı verileri güvenle saklıyor.

KİNGSTON IronKey Locker+ 50, Yönetici ve Kullanıcı parola seçenekleri dahil olmak üzere karmaşık ve çoklu parola seçeneklerine sahip. Karmaşık mod, dört karakter kümesinden üçünü kullanarak 6-16 karakterden oluşan parolalara izin verirken, yeni parola modu sayısal PIN, dizi, hatta 10 ila 64 karakter uzunluğundaki sözcük listelerine izin veriyor. Belirlenecek olan parolalar uluslararası karakterleri destekliyor. Şifre girişi sırasında başarısız oturum açma girişimlerini azaltmak için, ne yazdığınızı görmek isterseniz "göz" sembolü etkinleştirilebiliyor. Kullanıcının parolasını unutması durumunda, sürücüdeki verilere erişmek veya kullanıcı parolasını sıfırlamak için yönetici parolası kullanılabiliyor. LP50, ClevX tarafından sunulan isteğe bağlı USBtoCloud özelliğinin yanı sıra, küçük metal kasası ve yerleşik anahtarlık halkasıyla kolayca taşınmak için tasarlandı. Böylece kullanıcılar verilerini diledikleri yere kolayca taşıyıp ve erişebiliyor. Kişisel bulut depolama için Google Drive, OneDrive (Microsoft), Amazon Cloud Drive, Dropbox ve Box servisleri destekleniyor. Bunlar için gereken tüm yazılım ve güvenlik özellikleri sürücüde mevcut olduğundan herhangi bir uygulama yüklenmesi gerekmiyor. Sürücü hem Windows hem macOS üzerinde çalışabiliyor.

KİŞİSEL VERİLERLE UYUMLU DEPOLAMA HİZMETİ

TÜRK Telekom, Dijital Depo Kurumsal hizmetini başlattı. Türk Telekom, bu hizmetle, kurumsal müşterilerinin verilerini bulut ortamında saklama, her cihazdan kolayca ulaşabilme ve dosyalar üzerinde ortak çalışabilme taleplerini karşılamayı hedefliyor. Böylece kurumlar, kurum içi ve dışı dosya paylaşımı, büyük dosya transferi, eş zamanlı ortak çalışma gibi yetkinlikleri olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) uyumlu bu servisten aylık ödeme fırsatıyla faydalanabiliyor.

DİJİTAL Depo Kurumsal, kullanıcıların elektronik ortamdaki bilgi ve belgelerini 512 bit kriptolayarak koruma altına alan, her türlü belgeyi saklayan ve bu belgelerin paylaşılmasını sağlayan bir dosya içerik yönetimi ve arşivleme sistemi. Abonelik gerektirmeyen ve ücretsiz sunulan dosya transfer uygulamasına da https://dijitaldepokurumsal.turktelekom. com.tr/ adresinden ulaşılabiliyor.

TİMUR SIRT