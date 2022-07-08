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Haberler Yaşam Sevmek Zamanı'nın yeni bölümünde neler olacak?

Sevmek Zamanı'nın yeni bölümünde neler olacak?

İlhan Şen ve Deniz Işın'ın başrolü olduğu, yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği, Atv ekranlarının yeni dizisi Sevmek Zamanı'nın yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Peki, geçtiğimiz bölümde izleyicilerini merakta bırakan Sevmek Zamanı'nın yeni bölümünde neler olacak? İşte Sevmek Zamanı'nın yeni bölümüne dair detaylar...

08.07.2022, 16:47 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022, 16:48

Sevmek Zamanı 11 Temmuz Pazartesi akşamı Atv ekranlarında saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak.

Sevmek Zamanı’nın yeni bölümünde neler olacak?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nezarete düşen Firuze, onu Kağan'ın şikayet ettiğini düşünmektedir oysa gerçek çok farklıdır. Feryat, soluğu kardeşinin hayatını mahvettiğini düşündüğü Kağan'ın karşısında alır.

Sevmek Zamanı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Firuze'yi demir parmaklıkların ardından çıkaran Kağan, Leyla'nın ona büyük zararlar verebileceğini anlayınca iki yıllık suskunluğuna son verir.

Sevmek Zamanı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Leyla'nın yüzüne kızlarının hayatına mal olan kaza ile ilgili sarsıcı gerçekleri haykırır.

Sevmek Zamanı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Kağan, Firuze'ye tertemiz gidebilmek için zaten kağıt üzerinde olan evliliğini bitirecek adımı atmaktan da geri durmaz.

Sevmek Zamanı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Ancak tüm bunlar Leyla'nın yeni hamlelerine engel olmadığı gibi Firuze'ye karşı daha fazla diş bilemesine neden olur.

Sevmek Zamanı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Firuze ise Kağan'ın attığı adımlar karşısında kafası karışmış ve ne yapacağını bilemez haldedir.

Sevmek Zamanı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Sevmek Zamanı, Pazartesi akşamı saat 20.00'de Atv'de!

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