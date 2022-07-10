Firari kurban ‘Karakız’ Ferdinand ile yaşayacak

Mersin'de kurbanlık keçi, firarının 3'üncü gününde yakalandı. Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi'nde Lüfti Turaç'ın bayrama 3 gün kala aldığı kurbanlık keçi, 3 gün boyunca kaçışını sürdürdükten sonra dün sahil kenarında görüldü. Denize atlayarak yüzmeye başlayan ve yaklaşık 600 metre açılan keçinin boğulacağını fark eden çevre sakinlerinden Ali Çelikkaş ile Tuncay Zafer, denize girip hayvanı kurtardı. Kurtarılan keçi, jandarma ekipleri tarafından küpesinden yola çıkılarak önce satıcıya, ardından da sahibine ulaşılarak teslim edildi.





BİR BOYNUZU KIRILDI

Durumdan haberdar olan AHBAP Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ünlü sanatçı Haluk Levent ise, keçinin sahibi Lütfi Turaç ile irtibata geçip keçiyi satın aldı. Derneğin Mersin Şehir Başkan Yardımcısı Faruk Kılınç, Haluk Levent'in satın aldığı keçiyi Turaç'tan teslim aldı. Bir boynuzu kırılan keçinin kısa süre içerisinde 2018 yılında Rize'de kaçarak denize giren Ferdinand ismi verilen dananın kaldığı İzmir'deki çiftliğe götürüleceği aktarıldı.

"KIBRIS'A GİDİYORMUŞ!"

Kurbanlık için 3 tane keçi aldığını aktaran Lütfi Turaç ise "Eve geldik keçiyi kaçırdık. Bir gördük, bir daha göremedik. Bir gün dediler ilkokulun arkasında, 2-3 kişi gittik yakalayamadık. Ormana kaçtı. İkinci gün köyün üzerinden yine kaçtı. Üçüncü gün dedim bu benden çıkmıştır, kaderine terk ettik. Allah büyük. Bir daha aradılar bizim gibi gariban atmış kendini denize, Kıbrıs'a gidiyormuş" diye konuştu.

EMEKLİLİK HAYATI İZMİR'DE

Aruk Kılınç, "Lütfi ağabeyimizin hayvanlarından Karakız'ımız kaçmış. Özgürlüğüne çok düşkün. 3 gündür geziyor. Bizde Haluk başkanımızın 'bunu getirin' talimatıyla Ferdinand'ın yanına göndermek için buradayız. İnşallah onu özgürlüğüne kavuşturacağız. Orada bir tek Ferdinand yok, bu şekilde ihtiyacı olan, özgürlüğüne düşkün olan hayvanlarımızı orada topluyoruz. Emekliliğini orada yaşayacak. Haluk başkan parasını gönderdi, Lütfi abi de parasını hesabında gördü. O da mutlu, keçimiz de mutlu. Arkadaşlarının yanına vardığında çok daha mutlu olacağını düşünüyoruz" dedi.