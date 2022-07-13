İzmir hava durumu 13 Temmuz Çarşamba! Meteoroloji’den son dakika uyarısı

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de sıcaklıklar artacak mı? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji bugünün hava tahminini yayınladı. İşte 13 Temmuz Çarşamba hava durumu...
HAVA SICAKLIĞI: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.