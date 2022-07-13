İzmir hava durumu 13 Temmuz Çarşamba! Meteoroloji’den son dakika uyarısı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu; Çankırı ile öğle saatlerinden sonra Ankara ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 29°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık