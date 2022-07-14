Hafıza 15 Temmuz Müzesi hain girişimi unutturmuyor

İSTANBUL'DAKİ Hafıza 15 Temmuz Müzesi, o gece yaşanılanların unutulmaması gerektiğini sergilenen obje ve videolarla ziyaretçilerine hatırlatıyor. Darbe girişiminin 3. yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan müze, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen altında bulunuyor. Müzede o gece şehit olan 251 kişinin ayakkabıları, tankların ezdiği ve kurşunların isabet ettiği araçlar ile milletin direnişini gösteren yüzlerce fotoğraf ve video yer alıyor.

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