İzmir hava durumu 14 Temmuz Perşembe Meteroloji’den Ege’ye rüzgarlı hava uyarısı!

HAVA SICAKLIĞI: Doğu bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 33°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla Güney Ege'nin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli'nin güneyi ile Muğla ve Aydın'ın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güneyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 26°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın doğusunun iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu

KONYA °C, 29°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 232°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 27°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat çevreleri ile Amasya'nın kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 26°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık