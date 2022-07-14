İzmir hava durumu 14 Temmuz Perşembe Meteroloji’den Ege’ye rüzgarlı hava uyarısı!

HAVA SICAKLIĞI: Doğu bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 33°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 30°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 31°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla Güney Ege'nin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli'nin güneyi ile Muğla ve Aydın'ın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güneyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 26°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın doğusunun iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu
KONYA °C, 29°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 232°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 27°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat çevreleri ile Amasya'nın kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ÇORUM °C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TRABZON °C, 26°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık