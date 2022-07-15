15 Temmuz, milli iradenin sembolüdür

"AZİZ milletimizin ve kadim medeniyetimizin şanlı tarihi, pek çok zaferle ve birbirinden önemli dönüm noktalarıyla yazılagelmiştir. 15 Temmuz hain darbe girişimi de hainler topluluğuna geçit vermeyen milyonlarca vatanseverin, tek yürek halinde bir araya geldiğinde nelerin üstesinden gelebileceğini dosta düşmana gösterdiği en bariz örneklerden biri olmuştur.

GURURLA VE KIVANÇLA

15 Temmuz destanının 6'ncı yıl dönümünde, bir kez daha coşkuyla meydanları dolduracağımız şu günlerde, demokrasinin yılmaz savunucusu İzmir'imizde olduğu gibi Türkiye'mizin dört bir yanında milletimizin tüm fertleri, canları pahasına korudukları birliğimizi yeniden gururla ve kıvançla ortaya koyacaktır. Bugün milletimiz için haklı bir gurura vesile olan 15 Temmuz, aynı zamanda gözünü sakınmadan şehadete koşan 251 kahramanımız için duyduğumuz sonsuz minneti ve şükranı da ifade etmektedir. Ne mutlu bizlere ki; vatan sevgisi, candan, canandan, her türlü hesaptan üstün gelen bir milletin mensuplarıyız.

DİZ ÇÖKTÜREMEZLER

Bu millet, 15 Temmuz Destanı'nda göstermiştir ki; savaş uçaklarına, tanklara ve tüfeklere karşı hesapsızca ortaya konan direniş, Malazgirt'ten, Çanakkale'den ve Büyük Taarruz'dan miras millî şuurun bugünlere yansımasıdır. Ve bu şuur; Allah'ın izniyle milletimizi ve devletimizi ilelebet payidar kılacaktır. Velhasıl ne FETÖ, ne hain PKK, ne de herhangi başka bölücü zihniyet, bir ve beraber olduğumuz müddetçe milletimize asla diz çöktüremeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde, ebediyete uğurladığımız tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle, kahraman gazilerimizi ise şükranla yâd ediyor, birbirinden kıymetli İzmirli hemşehrilerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum."