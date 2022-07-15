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Haberler Yaşam Askeri öğrencilere itibar suikastlerini itirafçı anlattı

Askeri öğrencilere itibar suikastlerini itirafçı anlattı

15.7.2022

Askeri öğrencilere itibar suikastlerini itirafçı anlattı

FETÖ soruşturmasında yakayı ele veren ve itirafçı olan P.M, askeri öğrencilere yapılan itibar suikastlerini anlattı. P.M, "Sahte mail adresi açıp, askeri okulun resmi iletişim adresine veya askeri okulun ziyaretçi defterine öğrencilerle ilgili asılsız ihbarlar gönderirdim. Bu öğrenci mülakat aşamasında hakkında ihbar geldiği için elenirdi" dedi.

Uçuş eğitimine katılacak öğrencilerin de örgütte yapılan derecelendirmeye göre belirlendiğini anlatan P.M, "Sohbete katılmayana sıfır, katılana 1 puan verilirdi. 5'lik öğrencilerin F-16 pilotu, 4'lük öğrencilerin F-4 pilotu ve CASA uçağı veya helikopter pilotu olmaları istenirdi" diye konuştu.

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