Çiğli, darbenin komuta merkeziydi

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. Dönemin İzmir Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, "15 Temmuz'un en kritik merkezlerinden biri de Çiğli Hava Üssü'ydü. Aldığımız ön tedbirlerle gecenin seyrini değiştirdik. Üssün giriş çıkışlarını iş makinaları ve ağır araçlarla kapattık, çevreyi gece görüş donanımlı özel harekat destekli polislerle kesintisiz izlettik. Başlarındaki arkadaşlara, 'Buradan bir kuş bile uçsa anında haberimiz olacak' dedim. O gece İzmir Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında Valilikte oluşturduğumuz koordinasyon merkezinden titizlikle takip ettiğimiz en hassas noktalardan biri Çiğli Hava Üssü'ydü" dedi.

YAVER İLE KOMUTAN DA ORADAYDI

FETÖ üyelerinin 15 Temmuz'daki darbe girişiminde en önemli merkezlerden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikastın planlandığı İzmir Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı oldu. Darbe girişiminin yaşandığı gece, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaveri Alb. Ali Yazıcı'nın ve Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Korg. Hasan Hüseyin Demiraslan'ın da geldiği Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığı'nda sabah yaşanan hareketli anların kameralara yansıması Çiğli Üssü'nün önemini gözler önüne serdi. Dönemin İzmir Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yıldönümünde bilinmeyenleri anlattı.

Dönemin Valisi Erol Ayyıldız koordinesinde Valilik binasında Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, İzmir İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Koçyiğit, MÎT Bölge Başkanı ve diğer güvenlik bürokrasisi ile birlikte tüm bölgenin güvenliğiyle ilgili koordinasyonunun sağlandığı o gece Çiğli 2. Jet Hava Üssü'ne gönderilen güvenlik ekiplerinin Üs'den uçaksavarla taranma tehdidi ile karşı karşıya kaldıklarını yetkililerden öğrendiğinde Çiğli Hava Üssü'nün bu kalkışmada çok önemli bir rol oynadığını anlayarak ağırlığı bu üsse verdiklerini söyledi.

ACİL GÖREVE ÇAĞIRDIK

"Yardımcılarımla istirahatteki tüm personelimizi acil olarak göreve çağırdık" diyen Uzunkaya, "Askeri birliklerin önlerini iş makinaları ve ağır araçlarla, TOMA ve panzerlerle kapattık. Karayolları, DSİ ve Büyükşehir Belediyesi ile diğer resmi kurumlardan talep ettiğimiz her türlü araç ve gereç desteğini hızlıca aldık ve kilit noktalarda konuşlandırdık. Çiğli Üs Komutanı Tümgeneral Kubilay Selçuk'un o akşam İstanbul'da yapılan düğüne gitmeyip darbenin en önemli sevk idare karargahı olan Akıncılar Üssü'nde olduğunu ilerleyen dakikalarda öğrendik. Çiğli Ana Jet Üssü'ne gönderdiğimiz birlikler net bir dirençle karşılaştı ve üsse girişleri engellenmek istendi. Hatta Üs Komutan Vekili olan Albay, Emniyet Müdür Yardımcısına 'Bizim içeride birçok uçaksavarımız var, bizimle savaşacak gücünüz var mı?' diye tehditte bulunmuş. Biz Çiğli Hava Üssü'nün giriş çıkışlarını kapadıktan sonra ekiplere, üssün çevresini tamamen sarın ve o üsden bir kuş bile uçsa haberimiz olacak, talimatını verdim. Gece yarısından sonra bir kaç helikopterin haraketliliğinin görüldüğü bilgisini alınca Marmariste bulunan Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik bir operasyon olabileceğini değerlendirdik ve Cumhurbaşkanımızın koruma ekibi ile irtibat kurduk. Çünkü sayın Cumhurbaşkanının Marmaris'ten İzmir'e geçme ihtimalini de değerlendiriyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımız Adnan Menderes Havalimanı'nın durumunu sordu, ben de kontrolümüzde olduğunu, gerekirse daha da takviye edebileceğimizi söyledim" dedi.

İLK SICAK ÇATIŞMA

Uzunkaya şöyle konuştu: "İzmir'den karayoluyla tam teçhizatlı Özel Harekat Timi'ni de Marmaris'e ivedilikle gönderdim. Çünkü o gün İzmir'de sadece bir adet polis helikopterimiz vardı ve toplam 4 personel kapasiteli olduğu için takviye kuvveti karayoluyla göndermekten başka seçeneğimiz yoktu. İzmir'den kalkıp Marmaris'e giden üç helikopter Marmaris'teki otelin üzerinde görüldüğü esnada İzmir'den giden ÖHT de otele intikal etmişti ve hainlerle girilen ilk sıcak çatışmada ön safta yer almıştı. Orada darbecilerden bir subay yaralandı ve helikopterle İzmir'e döndüklerinde gözaltına alındılar. İzmir o geceki darbe girişiminde kilit bir rol oynadı, bir nevi darbenin ikinci komuta merkezi gibiydi. Çünkü darbe girişiminin en önemli isimleri o gece İzmir'le ve Hava Üssü'yle bağlantılıydı. Üs Komutanı Tümgeneral Kubilay Selçuk darbenin ana karargahı olan Akıncı Üssü'ndeydi, Cumhurbaşkanımızın Yaveri Alb. Ali Yazıcı ile darbe girişiminin başarılı olması halinde Hava Kuvvetleri Komutanı olacak olan Korg. Hasan Hüseyin Demiraslan da o gece sabah 04:00'a kadar Çiğli'deydi.. Darbenin bir numaralı sanığı Org. Akın Öztürk de İzmir'deydi ve aynı gün Akıncı Üssü'ne geçmişti. Darbe girişiminin önemli adamı ve müstakbel MİT Müsteşarı Tuğg. Gökhan Şahin Sönmezateş'in Sn. Cumhurbaşkanını ölü veya diri olarak teslim almakla görevlendirildiği yer de yine Çiğli Hava Jet Üssü'ydü."

UNUTMAYALIM UNUTTURMAYALIM

UZUNKAYA şöyle konuştu: "Biz İzmir'de bir tek merminin bile atılmadığı soğukkanlı bir yönetimle süreci tamamladık. Çiğli Hava Üssü, bir nevi darbenin üssü haline gelmişti. Sandıklar dolusu mermi ile Cumhurbaşkanına suikasta giden timler burada hazırlandı ve havalandı. Ancak onları da Muğla güvenlik birimleri ile İzmir'den giden Özel Harekat Timleri durdurdu. O meş'um gece hain darbe girişiminin karşısında gerek İzmir'de ve gerekse ülke genelinde dimdik duran darbe karşıtı tüm güvenlik kadrolarımız ile demokrasi aşığı halkımız Cumhurbaşkanımızın riyasetinde tüm meydanları ve şehirleri şer güçlere kapatmış ve dünyaya gücünü ve boyun eğmezliğini bir kez daha haykırmıştır.. 15 Temmuz'u, 251 şehidi ve 2.196 gaziyi hiç bir zaman unutmayalım ve de unutturmayalım.. İç ve dış düşmanlara ve onların işbirlikçilerine karşı millet olarak daima uyanık ve dikkatli olalım."

FATİH ŞENDİL