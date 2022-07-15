Dakika dakika en kritik 24 saat

15 Temmuz 2016 Cuma gecesi Türkiye'yi kaosa sokarak bölmek isteyen, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalayıp demokrasiye saldıran, 251 vatan evladını şehit eden FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden tam altı yıl geçti. Türkiye'nin sarsılmaz milli birlik ve beraberliğini hedef alan hain darbe girişiminin düzenlendiği gece yaşananlar, hiçbir zaman unutulmadı unutulmayacak. Milletin yazdığı şanlı destan tarihe geçecek. Peki, 15 Temmuz gecesi ne oldu? İşte 15 Temmuz'da dakika dakika yaşananlar...

DAHA ERKENE ÇEKİLDİ

"15 Temmuz hain darbe girişimi", 15 Temmuz 2016 Cuma gecesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kendilerini "Yurtta Sulh Konseyi" olarak adlandıran Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu rütbeli askerler tarafından yapılmaya çalışılan başarısız bir darbe girişimidir. Darbeci askerlerin planlamasına göre 03:00-06:00 saatleri arasında yapılması amaçlanan darbe, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bilgi edinmesiyle mecburi olarak erken saatlere çekildi. 21.00: Darbeci Tümgeneral Mehmet Dişli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın makam odasına girdi. Kendisine 'Komutanım operasyon başlıyor, herkesi alacağız, taburlar, tugaylar yola çıktı, biraz sonra göreceksiniz' diyerek darbeyi tebliğ etti. Bunun üzerine Orgeneral Hulusi Akar, söylenenlere tepki gösterdi. Bu girişimi hiçbir şekilde desteklemediğini net olarak belirtti. Mehmet Dişli geri adım atmadı. Odanın dışına çıkarak hazır durumda bekleyen ekibe, komutana müdahale etmeleri emrini verdi. Bu emirle birlikte Özel Kalem Müdürü Kurmay Albay Ramazan Gözel, Kurmay Albay Orhan Yıkılkan, Yüzbaşı Serdar Tekin, Başçavuş Abdullah Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Emir Subayı Yarbay Levent Türkkan hep birlikte içeri girdi. Levent Türkkan'a içeri girer girmez oturmasını, zorluk çıkarmamasını söyleyerek bağırdı. Genelkurmay Başkanı'nı zorla koltuğa oturttu, bir bezle ağzını ve burnunu kapattı, ellerini plastik kelepçe ile bağladı, Genelkurmay Başkanı Emir Subayı Yarbay Levent Türkkan'ın silahı Genelkurmay Başkanı'na doğrultarak tehdit etti, Genelkurmay Başkanı da 'sık ulan' diyerek tepki gösterdi. 'Ne yaparsanız yapın, bu girişiminizi desteklemeyeceğim' diyerek karşılık verdi.

TANKLARIN ÖNÜNE GEÇTİLER

22.00: 15 Temmuz 2016 tarihinde saat 22:00 sularında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önü, TBMM, Genelkurmay Başkanlığı binası, Valilikler, Büyükşehir Belediyeleri, AK Parti binaları, köprüler, darbeciler tarafından kuşatılmak istendi. İstanbul Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bir grup Jandarma Genel Komutanlığı askeri tarafından trafiğe kapatıldı. Köprülerin trafiğe kapatılmasıyla eş zamanlı olarak Ankara'da F-16 tipi savaş uçakları alçak uçuş yapmaya başladı. Savaş uçaklarının uzunca bir süre havada kalmasını sağlamak için de İncirlik Üssü'nden bir yakıt ikmal uçağı görevlendirildi. Tanklar, İstanbul Atatürk Havalimanı'na doğru yola çıktı. Ülkedeki bütün havalimanları darbeciler tarafından uçuşa kapatıldı. Ama millet ayaktaydı. Tankların önüne geçen vatan evlatları teröristlere canı pahasına da olsa geçit vermedi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu Yakası tarafı giriş kısmında meydana gelen olaylarda Hasan Kaya, ateşli silahla mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı, İsmail Kefal kafa travması sonucu, Şükrü Bayrakçı köprü yolu üzerindeki Ümraniye Çakmak Köprüsü civarında tankla ezilme nedeniyle genel beden travması sonucu şehit oldu.

HALK SOKAKLARA ÇIKTI

00.26: Darbe girişimi sırasında Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 00.26'da CNN Türk canlı yayınına görüntülü telefon görüşmesi ile katılarak girişimin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılmadığını bildirip tüm halkı meydanlara, köprülere ve hava limanlarına davet etti. Diyanet İşleri Başkanlığının emriyle tüm ilçelerde camilerden selalar okutuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine binlerce kişi Boğaziçi Köprüsü'ne akın etti. Darbeci askerlerin yönetimindeki uçaklar kent üstünde alçak uçuş yaparak sonik patlamalarla halkı sindirmeye ve halkın dışarıya çıkmasını engellemeye çalıştı. Türkiye genelinde de vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine bütün meydanları hınca hınç doldurdu.

22.15: Atatürk Havalimanı, örgüt üyesi askerler tarafından ele geçirilirken, 22.15'te havalimanına giriş-çıkışlar kapatıldı. Darbeci askerler, uçuş kontrol kulesini ele geçirerek, tüm uçuşları durdurdu. F-16 savaş jetleri ile havalimanı üzerinde alçak uçuş yapılarak uçakların iniş-kalkış yapmaları engellendi. Askerler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine havalimanına akın eden binlerce kişinin üzerine ateş etti. 17 yaşındaki Mahir Ayabak şehit düşerken, onlarca kişi yaralandı. Halkın direnişi karşısında askerler burayı terk etti.

BAŞARIYA ULAŞMADI

22.20: Darbecilerin polise yönelik ilk hedef noktası Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü oldu. Askerler polise "teslim olun" çağrısı yaptı. Polis, teslim olmadı. 00.30'dan itibaren toplanmaya başlayan vatandaşlar askerlere tepki gösterdi. Askerler havaya ateş açarken vatandaşların tepkileri arttı. Olaylarda Ümit Yolcu şehit olurken 16 kişi yaralandı. Askerler, vatandaşların tepkisi üzerine burayı terk etmek durumunda kaldı. Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü yakınındaki AK Parti Fatih İlçe Başkanlığı önünde meydana gelen olaylarda Mehmet Güder şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank, önce Vatan Caddesi'ne gitti. Oradaki direnişin sonuç verdi, darbeciler teslim oldu. Polis halkı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne yönlendirdi. Vatandaşlar işgale gelen askerleri protesto etti. Halkın üzerine ateş açan askerler, Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişiyi şehit etti.

22.30: Darbe kalkışması öncesi Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki hazırlıkların ardından askerler, 8 zırhlı araçla 22.30 civarında kışladan çıktı. 23.30 sıralarında Sabiha Gökçen havalimanı yakınlarına ulaştı. Emniyet güçleri tarafından havalimanı nizamiyesine 100 metre kala zırhlı araçlar durduruldu. Vatandaşlar, askeri personele müdahale etti. Polis tarafından teslim olmaları yönünde uyarı yapıldı. Tanklarda bulunan askerlerden bir kısmı silahla havaya ateş açtı. Zırhlı araçlardaki askerler saat 03.00 sıralarında yakalandı. Orhanlı gişeleri üzerinde meydana gelen olaylarda Ozan Özen, Mustafa Direkli, Yalçın Aran, Erdem Diker, İhsan Yıldız, Vahit Kaşçıoğlu şehit oldu. 22:30 sularında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bütün emniyet mensupları göreve çağrıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı binasına askeri bir helikopterle ateş açıldı, teşkilatta bulunan güvenlik görevlileri tarafından ateşe karşılık verildi. Atatürk Havalimanı, sadece iniş yapacak ouçaklara izin verilme şartıyla hava trafiği kapatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri e-posta adresinden basın mensuplarına "Ülke yönetimine Yurtta Sulh Konseyi tarafından bütünüyle el konulmuştur" mesajı gönderildi. TRT 1 canlı yayını kesildi, haber spikeri Tijen Karaş'a Yurtta Sulh Konseyi adına bir darbe metni okutuldu.

OPERASYON DÜZENLENDİ

22.50: Çengelköy Polis Karakolu önüne gelen askerler, beklemedikleri bir direnişle karşılaştı. Çıkan çatışmada gazeteci Mustafa Cambaz'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi şehit oldu. Başarılı olamayınca Kuleli Askeri Lisesi'ne kaçan darbeciler, buraya düzenlenen operasyonla yakalandı. 23.03: Darbecilerin tehdit ve zor kullanmak suretiyle darbe faaliyetinin başına geçme teklifini kesin bir dille reddeden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar; Mehmet Dişli, Fırat Alakuş, Abdullah Erdoğan, Onur Özdemir, Mehmet Aytaç, Halit Kazancı ile birlikte diğer darbeci 3 Özel Kuvvetler Komutanlığı görevlisi tarafından 1-A kapısından cıkartıldı. Akar, yanlarında dört Özel Kuvvetler mensubu olduğu halde helikoptere bindirilerek Akıncı Üssü'ne götürüldü. 23.10: Bir televizyon kanalına bağlanan Başbakan Binali Yıldırım, saat 23.10 sıralarında olayları "kalkışma" diye niteledi ve Türk ordusu içerisinde bir grubun darbe girişiminde bulunduğunu duyurdu.

GÖLBAŞI'NA SALDIRI

00.00: Gece yarısını 33 saniye geçe pilot Uğur Uzunoğlu ile birlikte F-16 kullanan Hüseyin Türk, bir bombayı Gölbaşı Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı'na attı. 44 kişi şehit oldu, 36 kişi yaralandı. Başkanlıkta 6 milyon 341 bin 879 lira zarar oluştu. 01.00: Saat 01:00 itibariyle darbe girişiminde bulunan tüm kişilere Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Ceza Kanununun 309, 311, 312 ve 313. maddelerine dayanılarak resmen soruşturma başlatıldı ve gözaltı kararı alındı. Birkaç dakika içerisinde de Ankara Emniyet Müdürlüğü darbeci askerlerin kullandığı savaş uçakları tarafından bombalandı ve aynı saldırı belirli aralıklarla yapıldı. 02.21: Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü de vurarak polislerin şehit olmasına neden olan askeri helikopter Gölbaşı'nda düşürüldü.

02.00: Saat 02:00 civarında Ankara'da darbe teşebbüsünde bulunan askerlerin kontrolünde bulunan iki helikopter, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait iki F-16 savaş uçağı tarafından vurularak düşürüldü. O esnada İstanbul'da Cumhurbaşkanı'nın ve diğer tüm siyasi kişilerin halkı sokağa davet etmesiyle evlerinden çıkan halk ile darbe girişiminde bulunan askerler arasında arbede ve çatışma çıktı. Bazı askerler, köprüyü geçmeye çalışan vatandaşların üzerine ateş açtı. Tankın da kullanıldığı, vatandaşlara ve polise yönelik saldırıda AK Parti'nin reklam kampanyalarını hazırlayan Erol Olçok ve 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip Olçok dahil olmak üzere polis memurları Münir Alkan, Kemal Tosun'un da aralarında bulunduğu 34 kişi şehit oldu.

BOMBALI SALDIRI YAPILDI

02.50: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde darbe girişimi konusu tüm siyasi parti milletvekilleri tarafından görüşülürken, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), F-16'lar ve askeri helikopterler tarafından bombalandı ve meclise yapılan bombalama saldırısı 4 defa tekrar edildi. Meclisin giriş kapıları yakınlarına sabaha kadar toplam 4 bomba atıldı. Saat 03:20'de İstanbul'da da darbecilerin kontrolündeki savaş uçakları alçak uçmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na geldi. Kendisini karşılayan kalabalığa seslenen Erdoğan, "Milletin üzerinde hiçbir güç yoktur. Bu bir ayaklanma, ihanet, vatana ihanet hareketidir. Bunun bedelini çok ağır ödeyecekler" ifadesini kullandı. 03.30: 03:30 sularında darbeci askerler tarafından bir yayın kuruluşu basılarak CNN Türk'ün yayını kesildi, Hürriyet'in basımı durduruldu, Digiturk'un yayını durduruldu, TÜRKSAT Gölbaşı tesisleri bombalandı. Yine o dakikalarda eş zamanlı olarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirmeye çalışan darbeci askerler, polisler tarafından etkisiz hale getirilerek tutuklandı.

SABAHA KADAR ÇATIŞMA

05.00: İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı darbeyi planlayanlara ve içinde bulunanlara darbeye teşebbüs suçundan soruşturma başlattı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da darbecilerin darbe başarılı olduğunda kullanacakları sıkı yönetim planından harekete geçerek birçok kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı. İstanbul Vezneciler'de bulunan Belediye binasını kontrol altına alan askerler ile polis arasında sabaha kadar çatışmalar sürdü. Çatışmalar sonucunda emniyet mensupları darbeci askerlerden binanın kontrolünü ele geçirdi.

06.40: Boğaziçi Köprüsü'nde bulunan yaklaşık 50 kişilik darbeci askerler ellerindeki silahları bırakarak polislere teslim oldu. Boğaz Köprüsü emniyet güçleri tarafından ele geçirildiğinde, Türk Telekom binasında bulunan darbeci askerler teslim oldu, aynı zamanda Kuleli Askeri Lisesi'nden 80 öğrenci gözaltına alındı. Jandarma Genelkurmay Başkanlığı yerleşkesini elinde tutan 250 asker gözaltına alındı, 17 darbeci asker öldürüldü. En son olarak da Genelkurmay Başkanlığı'nı kontrolü altında bulunduran darbeci askerlere yapılan operasyonla beraber 700 silahsız er ve erbaş teslim oldu.