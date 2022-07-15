Hain darbe girişimini en kuvvetli şekilde kınıyoruz

BAŞARISIZLIĞA UĞRATILDI

■ İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk: Ülkelerin tarihlerinde, geleceklerini belirleyen anlar vardır. Bu kader anlarında güçlü irade, hızlı ve cesur kararlar ve demokrasiye bağlılık, ülkeyi uçurumun kenarından çekip alır. 15 Temmuz 2016'da ulusun iradesini gasp etmeye, Türk demokrasisini yok etmeye yönelik darbe girişimi, Türkiye Cumhuriyeti için bir kader anı olmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi, siyasi partilerin başkanlarının demokrasiye sahip çıkma iradesi sonucu hain girişim başarısızlığa uğratılmıştır. Oluşturulmak istenen kaos planlarına ve iç savaş senaryolarına rağmen askerimiz, polisimiz ve devleti korumak için sokağa çıkan halk geri adım atmamış, ülke sevgisi ve vatana bağlılığın getirdiği kararlılık ile demokrasinin yanında durmuştur. Aradan geçen yıllar bize ne büyük tehlikenin eşiğinden döndüğümüzü göstermektedir. Darbe girişiminin ardından başta turizm ve doğrudan yatırımlar olmak üzere ekonominin çeşitli alanlarında yaşanan sıkıntıları aşmak için iş dünyası temsilcileri olarak çok çalıştık. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi olarak da Türkiye'yi uluslararası platformlarda tanıtmaya, deniz ticaretinin ve deniz turizminin her alanında Türk denizciliğinin yaşadığı kayıpları telafi etmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. Türkiye'nin güvenle tatil ve iş yapılacak bir ülke olduğunu anlatmaktan vazgeçmedik. Bu çabalarımızın sonucunu almaya devam ediyoruz. Darbe girişiminin ardından bıçak gibi kesilen turizm hareketleri ve kruvaziyer seferleri, eski canlılığını yeniden yakalamıştır. Ticari gemilerimiz ve limanlarımız ülkemiz dış ticaretinin emrinde kesintisiz şekilde çalışıyor. Denizlerimizde bayrağımızı daha yukarı çıkarmak için sektörümüzün her kesimi üstün gayret gösteriyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlarken, ülkesi için gözünü kırpmadan canını veren askerimize, polisimize, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diler, gazilerimize şükranlarımızı sunarız.

DEMOKRASİYE GÜVEN

■ Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak: 15 Temmuz 2016'da büyük bir demokrasi sınavından başarıyla çıktık. Türk insanının bu sınavdaki başarısı tüm dünyaya örnek oldu. Biz ihracatçılar, 15 Temmuz 2016 öncesinde olduğu gibi, sonrasında da Türk demokrasisine olan güvenimiz ve bağlılığımızla üretmeye ve ihracat yapmaya devam ediyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu çağdaş uygarlık seviyesine yükseltme hedefi doğrultusunda ihracatçılar olarak, Türkiye'nin tüm dünya için istikrarlı ve stratejik bir çözüm ortağı olduğu mesajını güçlü bir şekilde vermeyi sürdürmekteyiz. Bu güçlü duruşumuz ihracatımızın sürekliliğini sağlamaktadır.

İNSANIMIZIN SAĞDUYUSU

■ Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı: Ülkemizin birlik ve beraberliğine karşı yapılan 15 Temmuz darbe girişimi, ülke insanımızın sağduyusu sayesinde amacına ulaşamamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nde ne yazık ki bugüne kadar yapılan yanlışlar nedeniyle büyüyen bu yapılanmalar ülkeye bu kalkışma ile büyük zarar vermiştir. Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde bundan sonra da bu yapılanmalara kesinlikle izin verilmemeli. Ülkede söz sahibi olacak büyüklüğe ulaşmamaları için her türlü tedbir alınmalıdır. Biz de iş dünyası olarak her zaman ülke demokrasisine sahip çıkarak, Türkiye'nin medeni dünyada yerini alması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

ÖRNEK BİR MÜCADELE

■ İzmir İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin: Türkiye Cumhuriyeti Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının dünyaya örnek bir mücadele ile kurdukları laik, sosyal hukuk devletidir. Cumhuriyetimizi her şart altında koruyacağız. Türkiye'de demokrasiyi hiçe sayan hiçbir yapılanma ve oluşumu kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır. Biz de Cumhuriyet nesilleri olarak Cumhuriyetimize sonuna kadar sahip çıkacağız.

SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUZ

■ Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı: Ülkemizde huzurun, esenliğin, yatırım ortamının, işin ve aşın olabilmesi; demokrasimizin ve hukukun uluslararası normlarda işlemesine bağlıdır. Bu işleyişin önünde engel olan her türlü girişime karşı çıkmak; vatandaşlık görevimizden önce bir insanlık borcudur. Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişimini görüyoruz. Milli birliğimizin korunması adına yaşamını yitiren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi; Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde saygı ve rahmetle anıyoruz.

TARİHİN KARA LEKESİ

■ Ege Plastik Sanayicileri Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şener Gençer: Türk tarihinin en büyük devrimi olarak insanlık idealimiz olan Cumhuriyetimiz, demokrasi ile taçlanan ve hepimizin en önemli yaşam kaynağı olan bir değerimizdir. Cumhuriyetimize ve demokrasimize yönelecek her türlü girişimin karşısında durmak hepimizin vazifesidir. Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz 2016, kendi vatandaşlarına kurşun atan, TBMM'ye bomba yağdıran hainleri bu asil millet yüzyıllar sonra dahi unutmayacaktır. Milletimizin birliği, devletimizin tekliği için bu hain girişime karşı çıkan tüm şehitlerimiz ve gazilerimizi; Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde saygı ve rahmetle anıyoruz.

MERT ALPDÜNDAR